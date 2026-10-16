三環集團(06951)昨首斥1250萬人幣回購13萬A股，每股最高價96.24元人幣

三環集團(06951)(深:300408)公布，昨日通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式首次回購A股共13.06萬股，佔總股本約0.007%，成交總金額1249.8萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購的每股最高成交價為96.24元，每股最低成交價為94.95元，後續將根據市場情況在回購期限內實施回購方案。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
16/10/2026 08:33
三環集團(06951)(深:300408)公布，昨日通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式首次回購A股共13.06萬股，佔總股本約0.007%，成交總金額1249.8萬元（人民幣．下同）。
該集團指，回購的每股最高成交價為96.24元，每股最低成交價為94.95元，後續將根據市場情況在回購期限內實施回購方案。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N