三環集團(06951)昨首斥1250萬人幣回購13萬A股，每股最高價96.24元人幣

三環集團(06951)(深:300408)公布，昨日通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式首次回購A股共13.06萬股，佔總股本約0.007%，成交總金額1249.8萬元（人民幣．下同）。



該集團指，回購的每股最高成交價為96.24元，每股最低成交價為94.95元，後續將根據市場情況在回購期限內實施回購方案。



《經濟通通訊社16日專訊》