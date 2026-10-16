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AH股新聞

16/10/2026 08:33

三環集團(06951)昨首斥1250萬人幣回購13萬A股，每股最高價96.24元人幣

　　三環集團(06951)(深:300408)公布，昨日通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式首次回購A股共13.06萬股，佔總股本約0.007%，成交總金額1249.8萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購的每股最高成交價為96.24元，每股最低成交價為94.95元，後續將根據市場情況在回購期限內實施回購方案。


《經濟通通訊社16日專訊》

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