《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|3381.87
|兆易創新
|(603986)
|2460.07
|寒武紀
|(688256)
|2244.98
|中微公司
|(688012)
|2242.18
|瀾起科技
|(688008)
|2232.88
|生益科技
|(600183)
|1903.50
|紫金礦業
|(601899)
|1850.43
|藥明康德
|(603259)
|1836.00
|招商銀行
|(600036)
|1773.20
|長江電力
|(600900)
|1648.61
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5509.46
|新易盛
|(300502)
|4182.18
|寧德時代
|(300750)
|3565.85
|北方華創
|(002371)
|2318.04
|東山精密
|(002384)
|1852.66
|立訊精密
|(002475)
|1556.30
|滬電股份
|(002463)
|1527.44
|長川科技
|(300604)
|1242.24
|三環集團
|(300408)
|923.62
|美的集團
|(000333)
|905.31
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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