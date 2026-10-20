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AH股新聞

20/10/2026 08:49

美的集團(00300)上半月斥8億人幣回購951萬A股，累斥107億人幣回購A股

　　美的集團(00300)(深:000333)公布，10月1至上周五(16日），通過回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式回購950.7萬股A股，佔總股本0.13%，支付總金額約7.9億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，截至上周五，累計回購約1.3億股A股，佔總股本1.74%，支付總金額約107.3億元，每股最高成交價87.71元，每股最低成交價73.66元，回購符合相關法律法規的要求，符合公司既定的回購方案。該集團指，在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。


《經濟通通訊社20日專訊》

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