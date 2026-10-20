安德利果汁(02218)收購甬強構建新興產業增量驅動，甬強兩創始人承諾全職服務逾8年

安德利果汁(02218)(滬:605198)公布，上周四（15日）舉行投資者活動，披露收購甬強科技約62.06%股權，因構建果汁主業穩盤加新興產業增量的雙輪驅動格局，進一步拓寬盈利渠道、分散經營風險，提升整體盈利能力與抗風險能力。



被問及對甬強後續經營、技術落地有哪些保障機制，該集團指，兩位創始人JIANGQI HE、QIANG YUAN將出任上市公司高管。雙方約定，二人承諾8年以上全職服務期，離職後10年內不得從事同類競爭業務，同時設置業績承諾與尾款共管機制，將創始團隊的可兌現收益與甬強經營表現相掛勾。兩位創始人將繼續主導甬強的技術研發與客戶拓展工作，保障M8、M9產品持續供貨與進一步放量，M10研發認證順利推進，持續提升甬強在高端高速覆銅板領域的技術競爭力與市場地位。



該集團指，目前主營濃縮果汁的生產加工及銷售業務，經營基礎穩健、業績良好。為順應新質生產力發展趨勢，把握新興產業發展機遇，取得甬強科技控制權以布局集成電路電子信息領域，優化產業版圖。



該集團指，對於甬強科技今年中期轉虧為盈，因覆銅板行業景氣上行，FR4產品單價修復，毛利率由負轉正，而高速覆銅板單價與出貨量同步提升，高速產品收入佔比有所提高，加上產能利用率提升，單位製造成本下降，期間費用佔營收比重回落，同時代加工業務在過渡期填補部分產能，改善整體盈利水平。



《經濟通通訊社20日專訊》