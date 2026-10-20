重慶銀行(01963)發行金融債券籌獲20億人幣，票息1.6%

重慶銀行(01963)(滬:601963)公布，經中國人民銀行批准，有關2026年金融債券（第二期）於上周四（15日）報價發行，並於上周五(16日）完成繳款。債券發行規模20億元人民幣。



該集團指，債券為3年期固定利率，票面利率1.6%，債券的募集資金將用於滿足資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務發展。



《經濟通通訊社20日專訊》