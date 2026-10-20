《駐京專電》中證監：加強風險研判和政策工具儲備，加強新型業務風險防範

中證監主席吳清19日在2026金融街論壇年會上作主題演講時表示，當前和今後一個時期，中證監將進一步健全投資和融資相協調的資本市場功能，密切跟蹤境內外市場動態，加強風險研判和政策工具儲備，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式，進一步完善科技企業識別篩選等機制等。



*警惕境外掛鈎A股槓桿產品等新風險點*



吳清說，要堅持穩字當頭，全力維護資本市場安全穩定。密切跟蹤境內外市場動態，加強風險研判和政策工具儲備，鞏固完善穩市機制建設，著力加強新型業務風險防範，高度警惕境外掛鈎A股個股的槓桿產品等新風險點。推動進一步健全適配長期投資的長周期考核機制，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式，持續深化公募基金改革，壯大市場穩定力量。



他表示，將進一步健全投資和融資相協調的資本市場功能，持續提升市場韌性和信心。具體舉措包括：全力維護資本市場安全穩定，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式；進一步完善科技企業識別篩選等機制，擇機發布新修訂的上市公司證券發行註冊管理辦法及配套規則，加快推動出台上市公司監管條例；



*制定發布證券市場先行賠付指導意見*



在大力培育規範健康的市場生態方面，吳清表示，近期將推出4項舉措。一是籌建基金業運行監測中心。二是發布實施人工智能在證券期貨業安全合規應用的意見。三是完善違規減持處罰規則，細化認定標準，更加精準有效打擊違規減持行為。四是制定發布證券市場先行賠付指導意見。



*中證監同意首批18隻主動ETF註冊*



當日，中證監同意首批18隻主動ETF註冊，為市場引入更多增量資金。此外，中證監將錨定打造服務創新型中小企業主陣地，穩步推出北證50ETF、北交所新股市值配售、創新性評價標準、優化新三板分層管理等一系列舉措。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》