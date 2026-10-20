《駐京專電》金監總局：依法將所有金融活動全部納入監管

國家金融監督管理總局局長丁向群19日在2026金融街論壇年會開幕式上表示，要切實提升監管有效性，有力防控金融風險，依法將所有金融活動全部納入監管，著力實現全覆蓋、無例外。



丁向群指出，提升監管有效性是各國面臨的共同課題，也是完善中國現代金融治理體系的內在要求。面對複雜多變的外部環境，全面強化「五大監管」，以嚴密有效的監管築牢金融安全屏障，以金融之穩助力全局之安。



*採兼併重組、市場退出等處置高風險機構*



丁向群介紹，一是堅持風險導向強化金融監管。防範化解風險是金融工作的永恒主題。當前，中國銀行業保險業運行整體平穩，大型機構經營穩健，中小機構改革化險有序推進，風險總體可控。完善處置機制，充實化險資源，綜合運用兼併重組、市場退出等方式，穩妥處置高風險機構，推動風險持續收斂。加強協同聯動，消除監管空白。會同各方嚴厲打擊非法金融活動，強化對跨地區跨部門和新業態新產品金融活動的監管，依法將所有金融活動全部納入監管，著力實現全覆蓋、無例外。



*嚴肅查處造成重大金融風險的關鍵人*



二是適應實踐需要健全金融法治。一方面，圍繞不同類型機構防風險強監管需要，以及機構與第三方合作、網絡安全等新情況新問題，加快補齊短板，扎牢制度防火牆。另一方面，嚴肅查處造成重大金融風險的關鍵人、關鍵事、關鍵行為，強化剛性約束，增強震懾效應，讓監管制度真正成為「帶電的高壓線」。



三是突出重點環節提高監管能力。注重源頭防控，健全監測預警響應機制，優化分類分級監管，做實強制性早期糾正，實現全過程全鏈條持續監管。注重靶向發力，堅持「實質重於形式」，規範股東行為和高管履職，加強關聯交易、大額投資授信等穿透監管。注重科技賦能，加快數字化智能化轉型，豐富工具箱，打好「組合拳」，不斷改進監管手段，提升監管質效。



*支持外資機構和長期資本來華展業興業*



她還表示，金監總局扎實推進金融領域制度型開放各項舉措，支持更多外資機構和長期資本來華展業興業。及時回應外資機構訴求，不斷優化完善制度規則，持續營造公平透明穩定的政策環境。鼓勵外資機構立足自身稟賦，發揮財富管理、養老健康、綠色金融等方面優勢，參與更多業務試點。同時，鼓勵中資機構持續健全跨境金融服務體系，提升服務質效，在貿易、投資、科技等領域，與外資機構積極開展金融合作，共同維護全球產業鏈供應鏈的穩定與暢通。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》