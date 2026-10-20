《駐京專電》發改委：正研究制定擴大內需戰略實施方案，將加快推動印發實施

國家發改委國民經濟綜合司副司長左剛今日在發改委例行新聞發布會上表示，正在研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年），並將加快推動印發實施。下一步，發改委將會同有關部門以更大力度更實舉措有效擴大內需。



*加大直達消費者的普惠政策力度*



一是堅持惠民生和促消費相結合，大力提振消費。統籌促就業、增收入、穩預期，合理提高公共服務支出佔財政支出比重，加大直達消費者的普惠政策力度。推動商品消費擴容升級，促進新能源汽車、智能產品等商品消費。適應不同群體需求擴大優質服務供給，完善生活服務消費，擴大養老消費，支持托育消費，促進文化演藝、旅遊服務、體育賽事等產業發展。清理取消消費不合理限制性措施。進一步擴大入境消費。



二是堅持投資於物和投資於人緊密結合，積極擴大有效投資。三是完善擴大內需體制機制，促進供需高效暢通循環。



*前三季度內需對經濟增長貢獻率達74.8%*



左剛表示，今年以來，內需拉動經濟增長的主動力和穩定錨作用持續發揮，前三季度內需對經濟增長的貢獻率達到74.8%。消費方面，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.6%，其中服務零售額增長5%。



投資方面，結構持續優化，新興產業以及設備更新改造投資增長態勢良好，知識產權產品投資同比增長9.3%，高技術產業投資增長4.9%，設備投資增長9.7%。雅下水電、川藏鐵路等重大工程建設有序推進，平陸運河建成試通航，三峽水運新通道主體工程、廣州新機場開工建設。近期，還盤活了2500億元人民幣地方政府專項債務結存限額，支持「六張網」建設等重點領域擴大有效投資。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》