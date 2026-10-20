《駐京專電》發改委：推動新技術新產品新業態加快成熟、轉化應用

國家發改委召開10月份新聞發布會。發改委政策研究室副主任、委新聞發言人李超介紹，創新成果轉化為現實生產力，並不僅僅取決於技術突破，從樣品到產品、從試點探索到規模應用，需要技術、產品、業態、基礎設施、商業模式、制度規範的共同成熟。



*智慧礦山將激活超2800座礦山場景資源*



她介紹，2025年11月，國務院辦公廳印發《關於加快場景培育和開放 推動新場景大規模應用的實施意見》，各方面開展積極探索，形成了一批價值突出、條件成熟、代表性強的應用場景。在此基礎上，推出首批136項標誌性重大應用場景項目清單，就是要通過項目化、清單化的方式，把場景培育和開放進一步落實為有真實需求、有實施主體、有明確目標的具體任務，為各類政策支持、各類要素集聚、各方面共同參與提供載體。



這批項目要完成的任務可以用三個關鍵詞來概括：一是驗證，推動新技術新產品新業態加快成熟、轉化應用；二是開放，支持各類經營主體共享發展機遇；三是示範，為更大範圍應用提供樣板。



比如，智慧礦山領域相關場景，將激活超過2800座礦山的場景資源，為雲計算、工業物聯網、智能感知、無人駕駛等提供驗證空間，加快轉化為高效、安全的礦山生產新方式。



*腦機接口將圍繞腦機診斷、消費等建服務底座*



比如，腦機接口領域相關驗證場景，將圍繞腦機診斷、治療、輔助、消費等環節，建設腦機接口數據平台、中試平台、場景應用中心等服務底座，為相關企業開展產品驗證、拓展市場空間提供支撐。



她強調，發改委支持引導具備條件的場景項目向民營企業和中小企業公開發布擬驗證的技術、產品、業態清單，支持大型企業聯合上下游中小企業推進項目實施，為各類經營主體提供參與機會。



*將圍繞高比例新能源消納等布局相關系統性工程*



她並表示，將及時總結提煉標誌性場景項目中形成的技術方案、商業模式和制度規範，形成可複制、可推廣的解決方案、操作指南和管理規範，以點帶面促進新場景在更大範圍內落地應用。比如，電力能源領域的冀北億千瓦級新能源服務京津冀能源綠色轉型和產業協同發展場景，以及新型儲能電力系統應用場景等，將圍繞高比例新能源消納、新型儲能體系建設、綠色產業協同發展等場景需求，布局構網型柔性直流輸電、柔性負荷調控、風光儲主動支撐與匯集組網等系統性工程，為能源體系綠色低碳轉型提供樣板。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》