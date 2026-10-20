《駐京專電》發改委：及時出台實施增量政策，推動與存量政策協同發力

國家發改委國民經濟綜合司副司長左剛今日在發布會上表示，發改委將會同有關部門及時出台實施增量政策，推動存量政策與增量政策協同發力，發揮好宏觀政策集成效應，努力實現「十五五」良好開局。



*激發民間投資活力，在核電等重大項目引入民間資本*



一方面，進一步增強存量政策實施效率，協同推進「十五五」規劃、「六張網」實施方案重大項目開工建設，高質量做好項目準備，為開拓項目前期工作進展加強要素保障，提高審批效率，協調有關方面加快投放新型政策性金融工具資金。激發民間投資活力，在核電、水電、水利重大項目中引入民間資本。進一步優化實施全鏈條推動重點產業發展，優化算力設施布局等政策，全面系統推進老舊、水庫排查和改造提升，加快前期實施項目的開工建設，持續推動高標準糧倉建設和向現有廠房升級改造。



另一方面，及時推出務實管用的增量政策，抓好近期已出台的降低抵押補充貸款利率、增加再貸款額度、居民住房貸款貼息等金融支持服務業發展的增量政策實施，推動政策落地見效。同時做好經濟監測預警，根據需要及時出台新的增量政策，確保經濟運行保持在合理區間。



*前三季新動能對經濟增長貢獻率超過40%*



他並介紹，新動能帶動作用不斷增強，前三季度，高端製造、智能經濟、現代服務等新動能對經濟增長貢獻率超過40%。創新成果加速湧現，中國2026年全球創新指數排名第10位。



從重點領域看，集成電路關鍵核心技術攻關取得突破，成熟製程產能居世界第一。AI開源大模型全球累計下載量突破100億次。人形機器人出貨量全球佔比超過90%。前三季度創新藥對外技術授權1300億美元，接近去年全年；新能源汽車滲透率達到53.6%。產業結構不斷優化，高技術製造業、裝備製造業增加值同比增速分別快於全部規模以上工業9個、4.9個百分點，數據產業規模超過6萬億元人民幣；服務業增加值同比增長5.2%。機電產品出口佔比超過60%。單位GDP能耗持續下降。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》