《駐京專電》發改委：持續推動場景開放，促進民間投資、壯大民營經濟

國家發改委民營經濟發展局副局長劉丹今日在新聞發布會上表示，近期發改委向民營企業公開推介了2批共88個投資項目，計劃引入民間資本311億元人民幣，項目公開推介後，各方反應積極，一些項目已經取得實質性進展。下一步，發改委將在常態化做好項目推介的同時，不斷強化頂層設計，打出「政策+項目+場景」協同發力的組合拳，持續推動場景開放，讓民營企業多參與。



劉丹表示，發改委將會同有關部門、地方央國企、民營企業等開展系列對接活動，持續推動各類公共場景、行業場景、重大項目場景有序開放，真正把場景資源創新機遇轉化為促進民間投資、壯大民營經濟的強勁動力。



*與民企三年800餘次交流收集355項建議，已解決323項*



關於政企常態化溝通交流，劉丹指出，三年來，國家發改委與民營企業座談交流800餘次，省市縣發展改革部門累計召開民營企業座談會4.5萬餘次，搭建起上下聯動，層層貫通的政企溝通網絡。截至目前，通過座談會收集民營企業管理的建議有355項，已經解決323項，正在推動解決32項。



下一步，發改委將繼續辦好民營企業座談會，並指導各地進一步加強工作交流，讓不同行業、不同發展階段的企業都能順暢表達意見，反映發展難題，提出政策建議，同時持續加大意見建議的辦理力度，集中力量破解共性堵點問題，為民營企業營造更加良好的發展環境。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》