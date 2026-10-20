《神州頭條》財經報章頭版摘要：統計局公布三季度GDP增4.5%

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：堅持穩字當頭，全力維護資本市場安全穩定

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10月19日，中證監主席吳清在2026金融街論壇年會上發表題為《統籌發展和安全，堅持開放與合作，奮力譜寫資本市場「十五五」高質量發展新篇章》的主題演講。吳清表示，當前和今後一個時期，中證監將堅持穩中求進工作總基調，扎扎實實辦好自己的事，進一步健全投資和融資相協調的資本市場功能，持續提升市場韌性和信心，努力為「十五五」經濟社會高質量發展積極貢獻力量。



九部門出台18條舉措加快推進科技興商

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10月19日，商務部等九部門發布的《關於加快推進科技興商的意見》提出，鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，加大對新型消費場景的金融支持，提供多樣化金融產品和服務。商務部部長助理袁曉明表示，《意見》以科技興商為主線，提出18條具體舉措，概括來講主要包括四個方面：一是科技賦能商品消費提質；二是科技推動服務消費擴容；三是科技暢通商貿流通鏈條；四是科技塑造未來商業場景。



前三季度國內生產總值同比增長4.6%

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10月19日，國家統計局發布的數據顯示，前三季度國內生產總值1071071億元，按不變價格計算，同比增長4.6%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.0%，二季度增長4.3%，三季度增長4.5%。



《上海證券報》



前三季度中國GDP同比增長4.6%，經濟運行平穩

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中國經濟「三季報」10月19日出爐：三季度，GDP同比增長4.5%。前三季度，GDP同比增長4.6%，符合全年經濟預期增長目標，增速在全球主要經濟體中保持領先。



19項金融措施出台，支持建設三大國際科創中心

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人行、科技部、金監總局、中證監等多部門10月19日印發《關於金融支持建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心的指導意見》，結合區域協同創新和產業協作需求，支持和推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區打造科技金融協同發展高地。



中證監：全力應對多重超預期輸入性風險挑戰

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中證監主席吳清10月19日在2026金融街論壇年會上作主題演講時表示，將進一步健全投資和融資相協調的資本市場功能，持續提升市場韌性和信心。具體舉措包括：全力維護資本市場安全穩定，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式等。



《證券時報》



前三季度GDP增長4.6%，新動能貢獻超四成

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10月19日，國家統計局發布數據顯示，前三季度國內生產總值(GDP)超過107萬億元，同比增長4.6%。分季度看，三季度增速較二季度回升0.2個百分點，經濟增速回升。



首批十八隻主動ETF獲批，助力中長期資金入市

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10月19日，首批18隻主動ETF正式獲中證監批復。此次首批主動ETF獲批，進一步豐富了交易所公募基金產品譜系，適配不同類型投資者的配置需求，為長期資金配置資本市場提供多樣化工具，對進一步優化資本市場運行機制、拓寬中長期資金來源等具有積極意義。



中證監：堅持穩字當頭，全力維護資本市場安全穩定

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10月19日，中證監主席吳清在參加2026金融街論壇年會時表示，中證監堅持穩字當頭，全力維護資本市場安全穩定，擴大中長期資金來源、渠道和入市方式，持續深化公募基金改革，壯大市場穩定力量，同時，完善違規減持處罰規則，更加精準有效打擊違規減持行為。



《經濟通通訊社20日專訊》