《鍾之日記》恒指失兩萬四，寧王績前走低

《鍾之日記》10月20日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



亞洲股市今日普遍向下，港股甫開市就失守兩萬四關口。科網股普遍捱沽，寧德時代(03750)遭摩通下調評級，績前走低。大市午後沽壓更大，跌勢擴至逾300點，全日挨近低位收市跌319點或1.3%，收報23867，主板成交近1905億元。



*滬綜指收升0.12%，三季度GDP增速勝預期*



滬深股市漲跌不一，滬綜指收升0.12%，報3735.37點，深成指跌0.14%，創業板指軟0.26%。兩市全日成交額1.46萬億元人民幣，較上個交易日增1.3%。內地前三季GDP年增4.6%，其中第三季GDP年增4.5%，較第二季回升0.2個百分點，並高於市場預期。分析師指出，北京無需在第四季對政策立場作出重大調整，也能夠實現全年4.5%-5.0%增長目標。



另外，2026金融街論壇年會昨日在北京開幕，人行行長潘功勝披露多項即將出台的政策舉措，包括將設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具、擴大常備借貸便利的適用機構範圍等，並將公開市場隔夜回購利率作為未來主要政策利率。中證監主席吳清表示，要全力維護資本市場安全穩定，高度警惕境外掛勾A股個股的槓桿產品等新型風險點。分析人士認為金融街論壇上出台的政策雖多，但是力度遠不及「924」。政策端目前以維穩為主，防範海外的市場風險帶崩A股，而非有很強烈的意圖再往上突破一個台階。



今日機器人概念全天強勢，板塊升幅超3%；AI應用端漲幅居前。商務部等9部門發布加快推進科技興商的意見，提出推動AI、大數據、物聯網、具身智能等新技術在商貿領域的應用，擴大內需、推動消費升級。



*寧德時代遭摩通下調評級，曾創逾一年新低*



寧德時代(03750)將於今日收市後公布第三季業績，該股股價今日受壓，盤中低見402.6元，創去年8月底以來逾一年新低；收市跌6.6%，報411.8元，連跌五日。



摩根大通將寧德時代H股評級由「中性」下調至「低配」，目標價大劈三成至500元。該行表示，雖然預期2027年全球電動車及儲能電池需求將較市場預期增長20%至25%，但真正影響寧德時代等電池企業的並非需求，而是盈利能力惡化的速度快於預期。



摩通指出，下游車企獲利承壓，同時面對電池消費稅、出口增值稅退稅率下調及貿易壁壘增加等因素，成本控制將更加謹慎，並可能將部分負擔轉嫁至產業鏈上游及其他供應鏈環節。該行強調，這不單是傳統的價格戰，而是盈利的重新分配；不單電池產能過剩，更涉及整個電動車生態效益的惡化；市場焦點亦由利潤下滑轉向產業鏈利潤如何重新分配。



不過，摩通仍維持寧德時代A股(深:300750)「超配」評級。該行認為，寧德時代可能最先受到衝擊，但二線電池商面臨的盈利壓力料更大。無論寧德時代選擇將成本壓力轉嫁，還是自行消化部分負擔，最終均可能增強客戶黏性，推動產業進一步整合。



此外，寧德仍積極拓展與車企的合作。內媒報道，華為的智能汽車增量部件供應商引望19日宣布，與寧德時代、時代電服就新能源汽車智能換電生態開展全面合作，引望並將加入巧克力換電生態。



*蘋概股造好，傳首款觸控MacBook Pro下周三登場*



蘋果(US.AAPL)周一（19日）證實，將於下周三（28日）在洛杉磯舉行新品發布會，屆時將推出首款搭載觸控屏的MacBook Pro產品。此舉標誌著蘋果在筆記型電腦設計策略上的一項重大轉變，彭博報道，蘋果零售門市正準備於11月6日開始銷售新一波產品。



港股蘋概股普遍造好，舜宇光學(02382)漲4.5%，為表現第二好的藍籌；比亞迪電子(00285)收升3.2%，高偉電子(01415)揚2.8%，丘鈦科技(01478)彈2.6%，富智康(02038)升約0.5%。



這場發布會名為「Pro and tell」，預告MacBook Pro更新。據彭博此前報道，蘋果還將推出一款搭載M6芯片的新款入門級MacBook Pro、更新版iMac，以及配備OLED屏幕的升級版iPad mini 8。



市場預期，這款新的觸控屏MacBook Pro提供14吋、16吋兩種尺寸，將採用與iPhone類似的動態島介面，並配備採用OLED技術、解析度更高的顯示器。這2項設計都將是Mac首度採用。值得留意的是，這款新機預計仍採用M5 Pro或M5 Max芯片，而非M6系列。消息指Apple可能將OLED觸控版本定位為更高階的選擇，與現有MacBook Pro並行銷售。



這波新產品發表接續蘋果近幾周推出的一系列新產品，包括全新的HomeView、HomePod mini 2，以及升級的Apple TV機上盒。蘋果首款摺疊機iPhone Duo則將於周五（23日）正式開賣。



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