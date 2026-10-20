《聚焦數據》統計局：9月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比上漲

國家統計局19日公布9月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，2026年9月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比繼續上漲，二三線城市環比降幅總體收窄，一二三線城市同比降幅均收窄，環比上漲城市個數比上月增加。



*一線城市樓價環比繼續上漲*



9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅與上月相同。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.2%和0.3%，北京下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降0.1%轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有17個，比上月增加2個。



9月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.1%、0.5%、0.1%和0.2%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲城市有9個，比上月增加6個。



*一二三線城市樓價同比降幅收窄*



9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.5%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.7%、1.1%和1.0%，上海上漲2.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.4%和3.9%，降幅分別收窄0.3個和0.2個百分點。



9月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降1.5%，降幅比上月收窄1.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.5%、2.9%和1.5%，上海上漲0.8%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降4.5%和5.4%，降幅分別收窄0.4個和0.2個百分點。



《經濟通通訊社20日專訊》