【人行操作】人行潘功勝︰研隔夜回購利率作主要政策利率

人民銀行行長潘功勝昨日於金融街論壇表示，貨幣政策框架的轉型是一個漸進、持續的過程，未來將不斷地做好評估和完善。人行將進一步優化短端利率調控機制。潘功勝指出，銀行間隔夜回購利率(DR001)現為貨幣市場交易活躍、最具基準性利率，能夠靈敏反映短期資金供求狀況，亦是人行貨幣政策調控的實際目標利率，惟現時人行主要政策利率是7天期逆回購操作利率，兩者並不完全一致。人行研究改以公開市場隔夜回購利率作為主要政策利率，並將公開市場主要操作期限，由7天期切換至隔夜利率，以進一步提高利率調控的精準性。



*貸款利率定價基準轉向多元*



同時，潘功勝公布推動貸款利率定價基準改革，從單一地參考貸款市場報價利率(LPR)定價，轉向更加多元定價基準，將擇機發布政策指引。未來一些財務能力強的企業，可與金融機構協商後選擇DR001或LPR作為浮息貸款定價基準，LPR則可繼續為小企業、個人貸款發揮的定價基準作用。債券、金融衍生品的定價基準，也可考慮將DR001作為選擇。當局亦將持續改革LPR報價機制，提高報價質量。



此外，人行將退出存貸款基準利率機制，潘功勝指銀行貸款利率已經有LPR、DR001等多個定價基準；今年第一季起，人行公布各個期限的存款平均利率，作為銀行存款定價參考。金融機構存貸款基準利率自2015年10月以來未作調整，在存貸款定價實際上已不發揮作用。



《經濟通通訊社20日專訊》