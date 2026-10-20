《中國要聞》多省份用戶訪問異常跳轉至博彩網站，互聯網應急中心：涉美企註冊自治域

國家互聯網應急中心今日發布關於中國境外自治域AS 402425惡意篡改部分DNS解析數據的調查報告。報告指，近期中國多個省份多次發生用戶訪問請求異常跳轉至博彩網站的事件，對廣大人民的財產安全和正常上網權利造成了嚴重危害。經分析，攻擊者利用中國境外自治域AS 402425，主要採取宣告虛假路由、篡改域名解析數據等手段進行攻擊，危害範圍廣泛。



報告指出，通過技術測量，確認域名篡改發生在中國境外自治域AS 402425內。該自治域由美國公司QOREXA LABS於2026年4月9日在美洲互聯網號碼註冊管理機構ARIN註冊，該公司官網顯示其經營比特幣相關業務。攻擊過程為：（一）通過宣告虛假路由劫持流量。攻擊者在互聯網路由註冊庫註冊虛假源地址前綴和虛假自治域集合，利用其控制的自治域發布虛假源地址前綴和虛假短路徑，對中國境內部分流量進行劫持。（二）篡改劫持流量中的DNS解析數據。攻擊者劫持流量後，對其中的DNS解析數據進行篡改，主要有兩種手法：一是將 DNS 解析值直接修改為博彩網站地址；二是將DNS解析值指向惡意DNS服務器地址，用戶向惡意DNS服務器請求域名解析時會返回博彩網站地址。



報告建議網民強化風險意識，加強安全防範，避免不必要的經濟損失，具體包括：使用經過驗證的可信公共DNS服務，避免使用來源不明的DNS服務。出現頁面跳轉惡意網站時，不要點擊頁面內任何按鈕、鏈接，不要下載頁面提供的程序，立刻關閉網頁，並及時清理瀏覽器緩存。保持終端操作系統、瀏覽器更新至最新版本，開啟系統安全防護軟件，防範跳轉頁面附帶的惡意腳本、釣魚等攻擊。



《經濟通通訊社20日專訊》