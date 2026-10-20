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AH股新聞

20/10/2026 16:28

【反內捲】工信部：深化無序非理性競爭綜合整治，完善光伏、新型儲能等產能監測預警機制

　　國新辦今日舉行新聞發布會，介紹2026年前三季度工業和信息化發展情況。對於如何進一步穩定工業經濟增長，工信部發言人、運行監測協調局局長陶青表示，工信部將全面落實全國先進製造業大會部署安排，著力做好四方面工作，其中在著力優化發展環境方面，將深化重點領域無序非理性競爭綜合整治，持續完善光伏新型儲能等產能監測預警機制；印發實施重點行業標準體系建設指南，以標準提升促進產業升級；加快加力清理拖欠企業帳款。

　　在著力擴大有效需求方面，完成新一輪十大重點行業穩增長工作方案年度目標，擴大優質商品和服務供給；加快推進新一代通信網、算力網建設，部署一批標誌性工程項目；支持出口企業加強品牌建設，提高產品附加值。

　　在著力打造創新引擎方面，統籌推進傳統產業升級，新興產業壯大，未來產業培育，促進先進製造業擴容提質；實施新一輪製造業重點產業鏈高質量發展行動計劃，深入開展國家高新區新賽道培育行動，新認定一批專精特新「小巨人」企業和省級創新型產業集群。

　　在著力培育增長動能方面，縱深推進人工智能+製造行動，新建設一批領航級卓越級智能工廠，新培育一批國家綠色工廠、綠色工業園區、綠色供應鏈，實施第二批萬兆光網試點，加快算力超市建設，夯實數字技術底座和網絡基礎設施體系。


《經濟通通訊社20日專訊》

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