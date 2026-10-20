《Ａ股行情》滬指低開0.33%，10月LPR續穩，人行研隔夜回購利率作政策利率

人行昨公布多項貨幣政策框架改革措施，包括研究擇機改以公開市場隔夜回購利率作為主要政策利率，並將公開市場主要操作期限，由7天期切換至隔夜利率。今早10月貸款市場報價利率(LPR)出爐，1年期LPR維持3厘；5年期以上維持3.5厘。



滬深三大股指今早低開，滬綜指低開0.33%，報3718.44點，深成指低開0.36%，創業板低開0.5%。石油及農牧股逆勢造好，軍工及黃金股走低。



此外，人行行長潘功勝周一（19日）在金融街論壇年會開幕式上，正式宣布將聯同多個金融部門推出五項重磅政策舉措，一是將會同金監總局、中證監設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具；二是擴大常備借貸便利（SLF）的適用機構範圍；三是推動債券市場互聯互通落地；四是試點進一步便利境外金融機構在境內外匯市場開展人民幣購售業務；五是會同科技部等出台《關於金融支持建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心的指導意見》。



中證監主席吳清也在金融街論壇上表示，將鞏固完善穩市機制建設，高度警惕境外掛勾A股個股的槓桿產品等新風險點，同意首批18隻主動ETF註冊等。他還表示，將穩步推出北證50ETF、北交所新股市值配售等一系列措施。



《經濟通通訊社20日專訊》