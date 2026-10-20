《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.08%，深成指、創業板翻紅

A股三大指數早盤集體低開，隨後深成指、創業板翻紅，上午收盤分別升0.18%及0.27%，滬指半日跌0.08%報3727.75點。滬深兩市半日成交額9335億元（人民幣．下同），較上個交易日減少372億元；兩市共3568隻個股上漲，1503隻股票下調。



盤面上，人形機器人概念漲幅居前，AI眼鏡、AI手機等應用端走高，長盈精密(深:300115)、科森科技(滬:603626)等漲停。九部門19日發布《關於加快推進科技興商的意見》，工信部、商務部等將結合「以舊換新」等渠道，加快AI電腦、手機等產品普及；並推動以人形機器人為代表的具身智能產業實現三個「加速」。



另外，金融監管預料收緊，保險、銀行等金融板塊集體走弱，中國太保(滬:601601)上午跌2.7%，農業銀行(滬:601288)跌2.5%。國家金融監督管理總局局長丁向群昨表示，中國銀行業保險業當前運行整體平穩，風險總體可控。金監總局會同各方嚴厲打擊非法金融活動，依法將所有金融活動全部納入監管，著力實現全覆蓋、無例外。



銅業股同樣跌幅靠前，洛陽鉬業(滬:603993)挫6.7%，紫金礦業(滬:601899)軟2.4%，銅陵有色(深:000630)跌2%；今日倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅報每噸14342美元，下跌0.4%；隨著8225噸銅流入美國倉庫，LME註冊倉庫中的可用銅庫存升至兩個月新高。銅價在高位缺乏進一步上行動力，直接拖累銅業股情緒。



《經濟通通訊社20日專訊》