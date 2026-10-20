《Ａ股行情》滬綜指收升0.12%，三季度GDP增速勝預期

滬深股市漲跌不一，滬綜指收升0.12%，報3735.37點，深成指跌0.14%，創業板指軟0.26%。兩市全日成交額1.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量186億元或1.3%。內地前三季GDP年增4.6%，其中第三季GDP年增4.5%，較第二季回升0.2個百分點，並高於市場預期。分析師指出，北京無需在第四季對政策立場作出重大調整，也能夠實現全年4.5%-5.0%增長目標。
另外，2026金融街論壇年會昨日在北京開幕，人民銀行行長潘功勝披露多項即將出台的政策舉措，包括將設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具、擴大常備借貸便利的適用機構範圍等，並將公開市場隔夜回購利率作為未來主要政策利率。中證監主席吳清同場合表示，要全力維護資本市場安全穩定，密切跟蹤境內外市場動態，加強儲備政策工具，並高度警惕境外掛勾A股個股的槓桿產品等新型風險點。
分析人士認為金融街論壇上出台的政策雖多，但是力度遠不及「924」。政策端目前以維穩為主，防範海外的市場風險帶崩A股，而非有很強烈的意圖再往上突破一個台階。
從板塊來看，今日機器人概念全天強勢，板塊升幅超3%；AI應用端漲幅居前，恒玄科技(滬:688608)及長盈精密(深:300115)升20%漲停。商務部等9部門發布加快推進科技興商的意見，提出推動AI、大數據、物聯網、具身智能等新技術在商貿領域的應用，擴大內需、推動消費升級。
下跌方面，船舶領跌行業板塊，指出挫2.9%；保險、券商緊隨其後，國泰海通(滬:601211)全日跌超4%；另煤炭及有色金屬股齊走弱。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4152.11
|-0.54
|上證指數
|3735.37
|+0.12
|6999.70
|深證成指
|11801.29
|-0.14
|7561.43
|創業板指
|2739.20
|-0.26
|科創50
|1342.42
|+1.00
|B股指數
|297.30
|-0.58
|0.85
|深證B指
|1162.30
|-0.14
|0.28
《經濟通通訊社20日專訊》
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