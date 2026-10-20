《Ａ股行情》滬綜指收升0.12%，三季度GDP增速勝預期

滬深股市漲跌不一，滬綜指收升0.12%，報3735.37點，深成指跌0.14%，創業板指軟0.26%。兩市全日成交額1.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量186億元或1.3%。內地前三季GDP年增4.6%，其中第三季GDP年增4.5%，較第二季回升0.2個百分點，並高於市場預期。分析師指出，北京無需在第四季對政策立場作出重大調整，也能夠實現全年4.5%-5.0%增長目標。



另外，2026金融街論壇年會昨日在北京開幕，人民銀行行長潘功勝披露多項即將出台的政策舉措，包括將設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具、擴大常備借貸便利的適用機構範圍等，並將公開市場隔夜回購利率作為未來主要政策利率。中證監主席吳清同場合表示，要全力維護資本市場安全穩定，密切跟蹤境內外市場動態，加強儲備政策工具，並高度警惕境外掛勾A股個股的槓桿產品等新型風險點。



分析人士認為金融街論壇上出台的政策雖多，但是力度遠不及「924」。政策端目前以維穩為主，防範海外的市場風險帶崩A股，而非有很強烈的意圖再往上突破一個台階。



從板塊來看，今日機器人概念全天強勢，板塊升幅超3%；AI應用端漲幅居前，恒玄科技(滬:688608)及長盈精密(深:300115)升20%漲停。商務部等9部門發布加快推進科技興商的意見，提出推動AI、大數據、物聯網、具身智能等新技術在商貿領域的應用，擴大內需、推動消費升級。



下跌方面，船舶領跌行業板塊，指出挫2.9%；保險、券商緊隨其後，國泰海通(滬:601211)全日跌超4%；另煤炭及有色金屬股齊走弱。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4152.11 -0.54 上證指數 3735.37 +0.12 6999.70 深證成指 11801.29 -0.14 7561.43 創業板指 2739.20 -0.26 科創50 1342.42 +1.00 B股指數 297.30 -0.58 0.85 深證B指 1162.30 -0.14 0.28



《經濟通通訊社20日專訊》