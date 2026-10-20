【人行操作】人行：10月21至11月2日開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超1萬億元

人民銀行公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，人民銀行將在10月21日至11月2日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過10000億元(人民幣．下同)。



人行行長潘功勝昨在金融街論壇表示，貨幣政策框架轉型將是一個漸進、持續的過程，未來將重點更多發揮利率調控作用。為進一步提高利率調控的精準性，人行研究改以公開市場隔夜回購利率作為主要政策利率，並將公開市場主要操作期限，由7天期切換至隔夜利率。



市場人士認為，在人行近年來不斷壓低短端資金利率波動、強化利率調控的背景下，隔夜回購「上位」將有助於提高利率調控的精確性，並使政策利率與市場實際交易利率更加貼近。他們指出，儘管市場已將1.25%默認為公開市場隔夜逆回購利率，但不排除人行在正式推隔夜上位時，會公布不同的利率水準，可靜待人行官宣，以觀察其釋放的政策信號。



人行今年6月末首次開展隔夜逆回購操作，隨後基本形成了月中繳稅期間以及跨月前後操作的慣例，最新設定的單日規模上限為1萬億元。人行此前進行的隔夜逆回購操作均未公告利率，但路透從消息人士處獲悉，開啟以來其操作利率水平一直為1.25%。



《經濟通通訊社20日專訊》