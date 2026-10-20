  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2026 10:23

【人行操作】人行：10月21至11月2日開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超1萬億元

　　人民銀行公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，人民銀行將在10月21日至11月2日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過10000億元(人民幣．下同)。

　　人行行長潘功勝昨在金融街論壇表示，貨幣政策框架轉型將是一個漸進、持續的過程，未來將重點更多發揮利率調控作用。為進一步提高利率調控的精準性，人行研究改以公開市場隔夜回購利率作為主要政策利率，並將公開市場主要操作期限，由7天期切換至隔夜利率。

　　市場人士認為，在人行近年來不斷壓低短端資金利率波動、強化利率調控的背景下，隔夜回購「上位」將有助於提高利率調控的精確性，並使政策利率與市場實際交易利率更加貼近。他們指出，儘管市場已將1.25%默認為公開市場隔夜逆回購利率，但不排除人行在正式推隔夜上位時，會公布不同的利率水準，可靜待人行官宣，以觀察其釋放的政策信號。

　　人行今年6月末首次開展隔夜逆回購操作，隨後基本形成了月中繳稅期間以及跨月前後操作的慣例，最新設定的單日規模上限為1萬億元。人行此前進行的隔夜逆回購操作均未公告利率，但路透從消息人士處獲悉，開啟以來其操作利率水平一直為1.25%。


《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

聚焦APEC | 灣仔會展保安明顯加強，午餐會未見「本地菜」...

20/10/2026 17:24

聚焦APEC

說說心理話

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

16/10/2026 12:18

大國博弈

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金