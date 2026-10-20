  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2026 15:01

《中國監管》彭博：中國追徵離岸信託收益稅，網易丁磊、小米雷軍等8位富豪或受影響

　　中國財政部、稅務總局今年7月公告，對個人離岸信託收益按20%的稅率徵稅，相關人士在10月22日前核算、申報並繳納應納稅款，可免除滯納金。根據彭博億萬富豪指數，全球最富有的500人中，有8位富豪及其受益人可能受到較大影響。交易所文件顯示，這些富豪通過海外信託持有業務主要在中國的上市公司的股份。

　　報道指出，中國政府尚未公開點名任何個人。目前也不清楚，這些億萬富豪是否可能需要就離岸信託產生的收益納稅，或是否已被要求繳稅。據彭博基於監管文件計算，截至上周五（16日），他們的持股合計約為1402億美元；相關持股在這些富豪的個人或家族財富中都佔最大比重。

　　這8位億萬富豪是中國最知名的一些企業的創始人，並將信託設在英屬維爾京群島、開曼群島等避稅天堂。他們包括網絡遊戲開發商網易(09999)創始人丁磊，其有約370億美元財富存放在境外；電商巨頭拼多多創始人黃崢，其於境外持有約290億美元資產。還有小米(01810)創始人雷軍（207億美元）、翰森製藥(03692)創始人鍾慧娟（158億美元）、中國宏橋(01378)張波及其家族（154億美元）、泡泡瑪特(09992)創始人王寧（102億美元）、海豐國際(01308)楊紹鵬（69億美元）、安踏體育(02020)丁世忠（52億美元）。

　　報道指，中國宏橋一位發言人表示，將創始人張波及公司管理層與稅收政策變化聯繫起來「毫無依據，具有誤導性」。報道又指，其餘7家公司的代表沒有回應置評請求。

　　報道引述香港英士律師行合夥人胡樂天指出，此次加強徵稅對老錢信託的影響更大。公司一旦上市，資產就會急劇升值。那些很久以前就實現了公司上市的潛在客戶「現在需要的是能夠重組其信託的創新型律師，而不是只會闡述規則的律師」。報道強調，胡樂天所講的是自己交流下來的情況，而非前述8位億萬富豪。


《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

聚焦APEC | 灣仔會展保安明顯加強，午餐會未見「本地菜」...

20/10/2026 17:24

聚焦APEC

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行上調港元定存息，3個月6...

18/10/2026 13:29

貨幣攻略

說說心理話

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金