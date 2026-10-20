《中國監管》彭博：中國追徵離岸信託收益稅，網易丁磊、小米雷軍等8位富豪或受影響

中國財政部、稅務總局今年7月公告，對個人離岸信託收益按20%的稅率徵稅，相關人士在10月22日前核算、申報並繳納應納稅款，可免除滯納金。根據彭博億萬富豪指數，全球最富有的500人中，有8位富豪及其受益人可能受到較大影響。交易所文件顯示，這些富豪通過海外信託持有業務主要在中國的上市公司的股份。



報道指出，中國政府尚未公開點名任何個人。目前也不清楚，這些億萬富豪是否可能需要就離岸信託產生的收益納稅，或是否已被要求繳稅。據彭博基於監管文件計算，截至上周五（16日），他們的持股合計約為1402億美元；相關持股在這些富豪的個人或家族財富中都佔最大比重。



這8位億萬富豪是中國最知名的一些企業的創始人，並將信託設在英屬維爾京群島、開曼群島等避稅天堂。他們包括網絡遊戲開發商網易(09999)創始人丁磊，其有約370億美元財富存放在境外；電商巨頭拼多多創始人黃崢，其於境外持有約290億美元資產。還有小米(01810)創始人雷軍（207億美元）、翰森製藥(03692)創始人鍾慧娟（158億美元）、中國宏橋(01378)張波及其家族（154億美元）、泡泡瑪特(09992)創始人王寧（102億美元）、海豐國際(01308)楊紹鵬（69億美元）、安踏體育(02020)丁世忠（52億美元）。



報道指，中國宏橋一位發言人表示，將創始人張波及公司管理層與稅收政策變化聯繫起來「毫無依據，具有誤導性」。報道又指，其餘7家公司的代表沒有回應置評請求。



報道引述香港英士律師行合夥人胡樂天指出，此次加強徵稅對老錢信託的影響更大。公司一旦上市，資產就會急劇升值。那些很久以前就實現了公司上市的潛在客戶「現在需要的是能夠重組其信託的創新型律師，而不是只會闡述規則的律師」。報道強調，胡樂天所講的是自己交流下來的情況，而非前述8位億萬富豪。



《經濟通通訊社20日專訊》