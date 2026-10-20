【ＦＯＣＵＳ】股市「慢刀割肉」，組合拳「防踩踏」

【FOCUS】「慢刀割肉」與「共振踩踏」的距離有多遠？從監管層的最新表態看，無論是股、債、匯波動聯動，還是跨境、跨市場、跨行業風險傳導，都已升至「高度警惕」水平。在此背景下，央媽、證監周一（19日）連環官宣政策利率換錨、非銀流動性支持、18隻主動ETF獲批註冊等系列動作，都顯加固市場防線考量。



*警惕境外掛鈎A股槓桿產品*



滬指、恒指2026年迄今跌幅多少？實際數字不過6%左右，但個股跌幅卻不忍卒視。被視作中國「硬資產」的科創50全年升幅悉數蒸發，「濃眉大眼」的滬深300十周連跌創紀錄，更遑論老舖黃金(06181)、騰訊(00700)、寧德時代(03750)等一眾損手損腳的恒指成分股。



相比股民心心念念「何時止跌」，監管層關注的無疑是更大的系統性風險。中證監主席吳清昨日於「金融街論壇年會」警告，地緣衝突擾動抬升全球風險溢價，利率環境複雜化推動資產再定價再平衡，AI驅動市場加快變革，全球市場連動共振明顯加大，更特別提及「境外掛鈎A股個股的槓桿產品等新風險點」。



*利率換錨+應對非銀大贖回*



從此防傳導、防踩踏、防衝擊的政策思路看，不難理解「流動性總管」央媽於同一場合宣布多項新政，其中最值留意的，是繼6月陸家嘴論壇宣布收窄短期利率走廊後，預告將擇機把央行公開市場主要操作品種的期限切換為「隔夜」。此意味著，現時最能反映市場資金成本的銀行間隔夜回購利率(DR001)，未來任何極端波動，央媽都能以同期限工具更直接、精準出手調控。



央媽並宣布，會同金融監管總局、中證監設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具，直指債市可能出現的贖回-拋售負循環。為何是「非銀機構」？皆因境內公募基金、銀行理財規模分別高達35.8萬億、39.6萬億元（截至8月），作為居民財富的「蓄水池」，二者一旦遭遇集中贖回，恐引發跨資產、全市場的拋售壓力。



*首批18隻主動ETF將啟募集*



所謂「進攻是最好的防守」，眼見滬指成分股逾五分四運行於200日移動均線以下，中證監宣布批准首批18隻主動ETF，滬深交易所各9隻，其中易方達、華夏、富國、南方等基金公司已公告周五（23日）開啟募集，意味價值股將迎來更多增量資金配置，但能否令A股轉勢，需視乎募集規模、後續建倉、企業盈利等。



說到底，當全球對沖基金正以至少十年來最快速度減持科技股，財政部部長藍佛安於APEC財長會議同提及「防範政策調整的負面外溢效應」，監管層的意圖並非單日漲跌，而是市場震盪會否演變成系統性風險。