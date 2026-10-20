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AH股新聞

20/10/2026 08:44

廣汽集團(02238)債務融資工具註冊獲接受，註冊金額150億人幣

　　廣汽集團(02238)(滬:601238)公布，近日收到交易商協會接受註冊通知書，交易商協會同意接受其債務融資工具註冊，註冊金額為150億元人民幣，註冊額度在2年內有效。

　　該集團指，共有18間銀行任聯席主承銷，將按照有關法律法規和接受註冊通知書要求，並結合集團情況，在註冊額度及有效期內擇機發行。


《經濟通通訊社20日專訊》

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