  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

20/10/2026 08:17

瀾起科技(06809)獨董提議斥不超過5億元人民幣回購A股

　　瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，收到獨立董事程玉華提議，以自有資金通過集中競價交易方式回購A股，回購股份資金總額不低於3億元人民幣，不超過5億元人民幣。

　　該集團指，回購價格不高於董事會通過回購決議前30個交易日A股交易均價的1.5倍，回購期限為3個月內。回購股份將在未來適宜時機全部用於員工持股計劃或股權激勵，該集團指，將根據提議及時制回購A股方案。


《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行上調港元定存息，3個月6...

18/10/2026 13:29

貨幣攻略

「大國共治」非冷戰舊夢，多極世界需要穩定基石

16/10/2026 12:18

大國博弈

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金