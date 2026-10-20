瀾起科技(06809)獨董提議斥不超過5億元人民幣回購A股

瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，收到獨立董事程玉華提議，以自有資金通過集中競價交易方式回購A股，回購股份資金總額不低於3億元人民幣，不超過5億元人民幣。



該集團指，回購價格不高於董事會通過回購決議前30個交易日A股交易均價的1.5倍，回購期限為3個月內。回購股份將在未來適宜時機全部用於員工持股計劃或股權激勵，該集團指，將根據提議及時制回購A股方案。



《經濟通通訊社20日專訊》