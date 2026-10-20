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AH股新聞

20/10/2026 08:50

山東新華製藥(00719)產品尼莫地平片，通過仿製藥質量和療效一致性評價

　　山東新華製藥(00719)(深:000756)公布，近日收到國家藥品監督管理局核准簽發的尼莫地平片的藥品補充申請批准通知書、該產品通過仿製藥質量和療效一致性評價。

　　該集團指，該產品作為尼莫地平注射液預先使用後的繼續治療，可預防和治療由於動脈瘤性蛛網膜腔出血後腦血管痙攣引起的缺血性神經損傷，還可以用於治療老年性腦功能障礙，例如：記憶力減退，定向力和注意力障礙和情緒波動。根據相關統計數據，去年內地公立醫療機構尼莫地平片銷售額約1.3億元人民幣。


《經濟通通訊社20日專訊》

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