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AH股新聞

21/10/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2816.33
藥明康德(603259)1811.98
貴州茅台(600519)1691.85
兆易創新(603986)1538.90
招商銀行(600036)1349.69
生益科技(600183)1210.11
瀾起科技(688008)1186.34
寒武紀(688256)1074.99
中微公司(688012)896.61
長江電力(600900)880.31

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)16212.23
中際旭創(300308)3792.56
新易盛(300502)2305.42
北方華創(002371)1167.12
德明利(001309)1048.68
東山精密(002384)1041.15
立訊精密(002475)1039.94
格力電器(000651)999.68
傑瑞股份(002353)955.53
三環集團(300408)872.29

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社21日專訊》

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