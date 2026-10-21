《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2816.33
|藥明康德
|(603259)
|1811.98
|貴州茅台
|(600519)
|1691.85
|兆易創新
|(603986)
|1538.90
|招商銀行
|(600036)
|1349.69
|生益科技
|(600183)
|1210.11
|瀾起科技
|(688008)
|1186.34
|寒武紀
|(688256)
|1074.99
|中微公司
|(688012)
|896.61
|長江電力
|(600900)
|880.31
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|16212.23
|中際旭創
|(300308)
|3792.56
|新易盛
|(300502)
|2305.42
|北方華創
|(002371)
|1167.12
|德明利
|(001309)
|1048.68
|東山精密
|(002384)
|1041.15
|立訊精密
|(002475)
|1039.94
|格力電器
|(000651)
|999.68
|傑瑞股份
|(002353)
|955.53
|三環集團
|(300408)
|872.29
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
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