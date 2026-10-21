《積金檢閱》MPFGo：美股基金靠穩亞洲基金急挫，韓國基金月內包尾惟全年仍升56%

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強積金數據分析平台MPFGo公布10月中旬基金排行榜。截至上周三（14日），月內最佳與最差基金回報相差11.85個百分點；其中韓股拖累下海通韓國基金-T類別月內跌10.22%包尾，但其年初至今回報仍達56.19%，繼續位列全年榜首。月內首十名平均升1.10%，末十名平均跌5.09%，兩組相差6.18個百分點。年初至今計算，首十名平均升31.27%，末十名平均跌7.74%，差距擴大至39.01個百分點。



*美股及健康護理基金守前列，A股港股基金全年計仍損手*



截至10月14日，永明強積金美國股票基金以1.63%回報居首；信安美國股票基金-D類單位升1.32%排第二；宏利MPF康健護理基金升1.29%排第三；我的歐洲優勢股票指數基金升1.20%排第四；美洲股票基金升0.97%排第五。其後五席亦主要由美洲或北美股票基金佔據，月內升幅介乎0.85%至0.96%。



月內跌幅榜以亞洲基金為主。海通韓國基金-T類別跌10.22%，跌幅明顯高於其他基金；海通亞太基金-T類別跌5.09%；東亞（強積金）亞洲股票基金跌4.90%；東亞（行業計劃）亞洲股票基金跌4.88%；東亞亞洲股票基金跌4.79%。安聯亞洲基金、宏利MPF強大股票基金、信安動力強大股票基金、海通香港特區基金及亞太股票基金亦跌逾4%。



年初至今計算，海通韓國基金-T類別升56.19%居首，海通亞太基金-T類別升36.41%排第二，永明強積金亞洲股票基金-B類升30.29%排第三，海通環球分散基金升29.11%排第四，東亞（強積金）亞洲股票基金升28.19%排第五。其餘全年十大基金亦全數錄得23%以上的升幅。



但全年榜的另一端，可見虧損仍明顯。中銀保誠中國股票基金年初至今跌11.54%表現最差，滙豐恒生的中國股票基金跌9.52%，中銀保誠香港股票基金跌7.77%，海通香港特區基金-T類別跌7.25%，景順中港股票基金-單位類別H跌7.04%。全年最佳與最差基金相差67.73個百分點。



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《環富通基金頻道21日專訊》