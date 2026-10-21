《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委稱正研究制定擴大內需戰略實施方案

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致信祝賀中央社會主義學院建院70周年

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在中央社會主義學院建院70周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信表示祝賀。習近平在賀信中指出，70年來，中央社會主義學院堅持「社院姓社」，培養了一大批同中國共產黨同心同德、團結奮鬥的黨外代表人士，為鞏固和發展愛國統一戰線作出了重要貢獻。



資本市場穩市機制建設縱深推進

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

首批18隻主動ETF獲准註冊，推動進一步健全適配長期投資的長周期考核機制，著力加強新型業務風險防範，高度警惕境外掛勾A股個股的槓桿產品等新風險點……中國證監會主席吳清日前在2026金融街論壇年會上公布的一攬子舉措，清晰勾勒出「十五五」時期資本市場改革的一個重要維度：堅持穩字當頭，全力維護資本市場安全穩定。



國家發改委：正研究制定擴大內需戰略實施方案

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家發展改革委有關負責人在10月20日舉行的新聞發布會上表示，正在研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年），並將加快推動印發實施。





《上海證券報》



築牢資本市場根基，中國資產有望迎來價值重估時刻

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月19日，中國證監會主席吳清在2026金融街論壇年會上表示，中國經濟向新向優、長期向好的支撐條件和基本趨勢依然強勁，資本市場運行底層邏輯已悄然發生深刻變化，中國資產的配置價值更加凸顯。他還透露了下階段資本市場重點改革舉措，包括擴大中長期資金來源、渠道和入市方式，進一步完善科技企業識別篩選機制，提高跨境投融資便利化水平等。



證監會詳解資本市場法治建設重點工作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「證券法於2019年修改，至今已6年多，其間資本市場經歷了非常深刻、重大的變化，證監會將在深入評估的基礎上，研究推進將證券法修改納入下一屆全國人大立法規劃。」中國證監會首席律師程合紅10月20日在2026金融街論壇年會上作出上述表示。



發改委將及時出台實施增量政策，正研究制定擴大內需戰略實施方案

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「國家發展改革委將會同有關部門及時出台實施增量政策，推動存量政策與增量政策協同發力，發揮好宏觀政策集成效應，努力實現『十五五』良好開局。」國家發展改革委國民經濟綜合司副司長左剛10月20日在新聞發布會上表示。





《證券時報》



中國工程機械闖入行業「無人區」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在肉眼難以清晰辨識的206米高空，起重機吊臂穩穩吊起上百噸重的風電機艙與葉輪，與塔筒頂端法蘭上的176顆螺栓逐一精準對位。起重機在高空、強風中「穿針引線」，牽引起的不只是百噸鋼鐵設備的毫米級對接，更是中國高端裝備製造含金量與含新量的躍升。



發改委回應社會關切熱點，持續拓寬民間投資渠道，研究制定擴內需方案

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月20日，國家發展改革委召開10月份新聞發布會。發布會圍繞前三季度經濟形勢、存量政策與增量政策協同、擴大內需等熱點回應社會關切，並重點介紹了支持民營企業發展的工作部署。



前三季度規上工業增加值增長5.3%

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月20日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，工信部相關負責人介紹2026年前三季度工業和信息化發展總體情況，並就產業轉型、中小企業培育、汽車產品安全監管等熱點問題回應社會關切。數據顯示，前三季度，規模以上工業增加值同比增長5.3%，工業對經濟增長的貢獻率保持在35%左右。



《經濟通通訊社21日專訊》