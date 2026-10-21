《鍾之日記》寧王績後跳水，兩萬四得復失

《鍾之日記》10月21日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股昨日失守兩萬四後，今日高開逾200點，一舉重返兩萬四關口。惟寧王(03750)績後續跌，大瀉一成，成表現最差藍籌；加上科網股走頹，車股受壓，拖累大市逐漸蒸發早段升幅，恒指無力企穩整數關口。恒指全日收報23651，跌215點或0.9%，主板成交近1766億元。



*滬綜指收跌0.6%，寧德時代A挫12%*



滬綜指今日收跌0.6%，報3713.03點，深成指也跌0.82%，創業板指挫1.62%。兩市全日成交額約1.43萬億元人民幣，較上個交易日減少1.8%。寧德時代(深:300750)發布三季度業績後，盤中曾創近一年半新低，低見227.08元人民幣，最終全日收報227.9元人民幣，跌幅超12%；拖累電池產業鏈集體下調，其中，鈉電池板塊挫2.2%最傷，鋰電及固態電池跌1.5%，蔚藍鋰芯(深:002245)跌約9.3%，國軒高科(深:002074)跌6.9%。



上漲方面，國家數據集團在雄安成立，這家副部級中央企業將以數據資源開發利用為主責主業，進一步促進AI發展、構築國家競爭優勢。人工智能板塊逆勢上揚，AI營銷概念漲1.9%，智譜AI概念指數升1.4%；個股方面，南威軟件(滬:603636)、粵傳媒(深:002181)升停。



*寧王季績遜預期股價暴跌，大行削目標價*



電池龍頭寧德時代(03750)周二（20日）公布，三季度實現淨利212.5億元人民幣，按年增14.5%，惟按季跌5.8%；同期錄得營收1652.2億元人民幣，按年升58.6%，兩者均遜預期。寧德時代績後遭多間大行下調目標價，股價盤中低見361元，創逾一年新低，最終收報364.8元，跌11.4%，為表現最差藍籌。



寧德時代表示，今年上半年公司產能利用率非常飽和。近年公司根據市場需求加快產能建設進度，隨著今年產能的陸續投產，產能緊張程度有所緩解，但市場需求也在持續增長。整體而言，接下來產能利用率仍將處於較高水平，保持較健康的狀態。



對於部分投資者對明年新能源行業需求的擔憂，寧德時代稱2027年行業需求依舊可以期待。國內乘用車方面，雖然今年整體銷量有所下降，但可以看到電動化率在快速提升，並且單車帶電量有較快提升，所以國內新能源乘用車動力電池的增速依然實現正增長。國內新能源商用車的電動化率也在快速提升；歐洲的電動化趨勢具有連續性，不斷有競爭力的新車型推出；其他市場的電動化潛力可能被市場低估。



公司又指，在儲能方面，無論是國內還是海外都保持著不錯增速，特別是海外部分市場的儲能需求比較旺盛。整體而言，全球動力及儲能電池的市場需求可能沒有市場預期的那麼悲觀，仍有不錯的增長潛力。



不過，寧德時代仍遭多家大行下調目標價。花旗將寧德時代A股目標價從500元人民幣降至479元人民幣，將H股目標價從765港元降至732港元。該行表示，寧德時代第三季淨利潤不及預期，主要由於毛利率低於預期、費用以及資產減值損失增加。毛利率低主要由於低毛利產品出貨確認、消費稅影響以及電池出口退稅率下調所致。



瑞銀則指，寧德時代第三季淨利潤較市場預期低約10%，首9月淨利潤僅達全年市場共識與該行預估的62%至67%，這可能導致市場對全年共識預期的下修。瑞銀將公司2026至2028年淨利潤預測下調11%至14%，降至介乎900億至1310億元人民幣，港股目標價由820港元降至730港元，維持「買入」評級。



*中移動跌超3%，三季度營收盈利雙降*



中移動(00941)公布，截至9月30日止第三季盈利約273億元人民幣，同比跌12%，較上一季跌45%；營業收入2423億元人民幣，同比下降3.4%。受業績表現拖累，中移動一度下跌逾4%，盤中低見77元，最終收跌3.7%，報77.55元。



其他兩大運營商股價亦承壓，中聯通(00762)收挫3.6%，報5.37元；中電信(00728)跌2.9%，報4.45元。



業績報告顯示，中移動第三季度主營業務收入2051億元人民幣，同比下降5.1%；其他業務收入372億元人民幣，增長7.2%。前三季度累計營運收入7803億元人民幣，同比下降1.8%，股東應佔利潤1062億元人民幣，同比下降7.9%。



花旗發表研究報告指出，儘管移動用戶、5G及寬頻業務客戶數保持穩定增長，但受電訊業務收入持續疲弱以及成本壓力持續影響，導致利潤率擴張受限，整體業績表現略遜預期。維持「買入」評級，H股目標價97元。



大摩表示，中移動第三季業績未有改變該行的投資看法，但表現略低於市場預期，料市場未來12個月將輕微下調其每股盈利預測，維持「大市同步」評級，H股目標價維持80元。美銀則認為，中移動第三季經調整淨利潤符合預期，惟增值稅改革持續影響收入表現；該行看好公司規模優勢、AI及智算中心業務增長，以及可持續派息，維持H股「買入」評級，目標價98元。



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