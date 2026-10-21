【ＡＩ】國家數據集團成立，丁薛祥促建世界一流數據科技企業

10月20日，國務院國資委公告稱，經國務院批准，組建國家數據集團有限公司，由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責，列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業名單。新華社報道，該集團是一家以數據資源開發利用為主責主業的中央企業，總部位於河北雄安新區。



報道稱，集團成立旨在推進數據資源開發利用、釋放數據要素價值、服務人工智能發展、繁榮數據產業生態。成立後，國家數據集團將在有關部門指導下，加強央地聯動，深化產業協同，推動能力共用、經驗共享、業務共拓，共同做大數據價值、做強數據產業、做優數據生態。



*丁薛祥：加快數據基建，加強核心技術攻關*



中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥同日出席集團成立大會並為公司揭牌。他表示，組建這一集團對於充分把握AI發展先機具有重要意義，並要求做好公司組建運營工作，努力打造世界一流數據科技企業。



丁薛祥強調，集團要統籌發展和安全，深化數據要素服務，加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。同時，要完善公司治理，聚焦主責主業，建立健全運營管理體制機制，並將黨的領導貫穿企業組建發展全過程各方面，推動黨建和業務深度融合。



《經濟通通訊社21日專訊》