《政策解讀》AI短劇快靚正，廣電總局為何仍力挺「真人」？

「中國一半算力在造爽劇」上周登上微博熱搜，源頭是短劇出海龍頭企業中文在線(深:300364)6月發布的一份投資者關係活動記錄表提到，中國國內55%的AI Token消耗來自短劇與視頻生成。不過，豆包公關負責人劉星10月19日反駁了這一數據，稱字節跳動的總算力中，只有約10%用於視頻生成模型的訓練和推理。



數字爭議之外，AI短劇熱潮的到來是不爭的事實。國新辦9月舉行的「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上，國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司司長王小亮介紹稱，全國微短劇用戶現已超過8億人，今年前8個月上線微短劇達43萬部，其中AI劇佔比超九成。



與AI內容供給激增形成對照的，是真人短劇項目承受的經營壓力。今年3月，多家媒體報道指出，紅果短劇平台暫停了大批真人短劇項目合作，並降低或取消了部分真人項目的兜底政策。



值得注意的是，廣電總局在上述發布會上，將政策重點放在真人短劇而非AI短劇中。王小亮稱，真人劇是精品創作的主力，要大力扶持；要深入實施「微短劇精品創作傳播計劃」，指導平台開設「真人劇」專區，拿出真金白銀來扶持，讓好作品有市場、有回報。



在AI短劇爆發式發展的2026年，廣電總局於4月正式啟動「微短劇精品創作傳播計劃」，並在5月的工作部署推進會中指出，北京、遼寧、上海、江蘇、浙江等11個省份將安排專門扶持資金、出台配套政策措施，扶持激勵微短劇精品創作；6家網絡視聽平台將投入至少60億元人民幣資金，支持優秀真人微短劇創作傳播。



AI降低製作門檻、加快內容供給，官方為何要出台政策「挽救」真人短劇？



*海量AI生成低俗、魔改短劇，加重治理壓力*



王小亮在介紹AI短劇產業發展情況的同時指出，今年以來，國家廣電總局將有害低俗、兒童不良、侵權盜版的內容作為治理重點，全網下架違規微短劇6.8萬部，督導平台處置違規帳號1200多個，被處置內容中超過九成為AI劇。



廣電總局副局長劉建國也表示，「十五五」期間將繼續深化AI在廣電視聽領域各環節的創新應用，同時予以積極引導規範。比如，廣電視聽節目的製作關鍵環節以及成片內容的審核，必須堅持人工審核把關；嚴禁AI魔改，即利用AI工具，對經典影視、動漫等既有作品進行顛覆性、荒謬化或惡搞式的極端改編。



「魔改」並非嚴格的法律概念。新華社此前介紹，「AI魔改」指的是利用AI技術，對經典文藝作品、歷史人物、英雄模範形象進行顛覆性、低俗化乃至暴力血腥的篡改與重構，以低門檻、高產量、強獵奇的特點迅速傳播。



報道引述多位專家、學者指出，此類內容篡改經典與歷史人物的核心精神，消解文化的嚴肅性與連續性，或誤導青少年價值觀，並擾亂內容行業生態、擠壓原創空間；在法律層面，這些製作行為還可能構成對「改編權」、「表演者權」和「肖像權」的侵犯。而在流量思維驅動下，針對AI魔改的治理工作不可能一蹴而就。



*演員、場務、拍攝基地齊陷開工荒*



內容治理之外，AI短劇帶來的另一重衝擊，是製作需求與支出的重新分配。據北京大學國家發展研究院測算，2025年全國微短劇行業直接吸納就業約69萬人，帶動就業總規模達203萬人。



短劇熱潮亦帶動了拍攝基地及相關物業投入。過去幾年，多地將微短劇視為培育文化產業、推廣旅遊及帶動消費的突破口，推出創業激勵項目，吸引製作企業和劇組落地。內地最大的影視基地--橫店，因大量多以豎屏拍攝的短劇劇組的湧入被戲稱為「豎店」；類似的拍攝基地亦在多地興起，常年閒置的商場、爛尾樓、舊廠房經過簡單改造後，就變成了精準適配短劇場景的攝影棚。以鄭州為例，已建成15家專業拍攝基地，總面積超16萬平米。



但當越來越多的項目由實景拍攝轉向AI生成，受到影響的不只是演員，還有攝影、燈光、服裝道具及場地租賃等配套行業。



據「第一財經」報道，西安一家短劇承製公司的負責人吳強表示，真人短劇屬勞動密集型產業，需要大量演員、場務，並提前準備服裝、道具。西安、鄭州等城市能夠快速崛起成為「短劇之都」，一個重要原因是場地、物料及人工成本相對低廉，能夠進行低成本的工業化生產。但如今，AI的出現令這些成本優勢不復存在。



部分拍攝基地已感受到壓力。西安造夢工廠實景基地工作人員表示，2025年，基地記錄劇組進場日期的排期板幾乎每星期都要更新；到了2026年3月，預約進場的劇組卻只排了不到半板。橫店影視基地的數據也顯示，2026年第一季度的開機率同比下降約75%；9月份，橫店攝影棚空置率已高達80%以上。與此同時，今年年初真人短劇月度上線數量為1934部，到6月份已下降至1629部。



因此，扶持真人劇的意義，不只是保住演員的開工機會。《湖南日報》發文指出，扶持的亦是已經形成的專業生產體系，真人微短劇背後連著編劇、導演、演員、攝影、燈光、後期，以及拍攝基地、影視園區、人才培養體系。文章並指，AI劇與真人劇並非零和博弈，而是分工協同：AI承擔規模化內容生產，真人創作聚焦精品化方向。



*平台投入與精品扶持並行，內容企業發奮*



扶持真人短劇，最終仍要落實到製作投入與收益分配。早在今年5月，抖音集團短劇版權中心內容合作負責人華越昇便公開表示，抖音2026年將投入15億元人民幣扶持真人短劇，平均每部作品的保底金額較去年提高約60%，付費內容分成比例由70%上調至80%；另設2億元專項資金，支持現實主義、懸疑及都市群像等差異化內容。



對內容企業而言，布局AI也未必意味放棄真人短劇，而是更進一步走向「精品」。近期備受關注的點眾科技，既積極參與AI短劇市場的企業，亦保留了高投入的真人製作項目。其真人短劇《無家》不止獲得觀眾認可，自今年4月上線以來累計播放量破億；官方也大力支持，今年6月入選由北京市廣電局主導的精品創作推進機制「北京大視聽」重點網絡文藝精品項目片單，10月進入北京廣播電視網絡視聽發展基金2026年度首批擬扶持項目，而且同時獲納入微短劇「攝製宣推扶持類」及「獎勵類」名單。



公開報道顯示，《無家》投資了數百萬元人民幣，拍攝周期為普通短劇的三至五倍，涉及戰爭場景、煙火爆破及戰壕搭建等實拍內容。



與此同時，點眾自製AI仿真人短劇《影后芽芽》近期爆紅，在微信「綠泡泡短劇」首發3天播放量已達數億次，最高同時在線人數突破200萬。有點評文章認為，「點眾把真人短劇方法論帶進了AI時代」，大讚其有別於一般AI短劇的豐富立體說故事方式，稱「對於一個正在被海量同質化內容淹沒的AI短劇市場來說，這種『內容豐富度』和『價值升維』，反而成為最稀缺的東西」，而且其AI製作水平亦非常高。



點眾的這種雙線布局顯示，AI與真人製作未必是非此即彼的選擇，反而可相輔相成。內媒「澎湃新聞」指出，AI能夠降低大量製作環節的成本，但成熟的內容生產經驗依然具有價值。點眾的真人精品劇與AI短劇之間，存在內容經驗、人才能力和IP資源的協同空間。真人精品劇可以幫助企業積累複雜題材的開發經驗和專業製作能力，AI短劇則為這些能力提供新的應用場景。



《經濟通通訊社記者王寧慧21日報道》