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21/10/2026 11:34

星巴克中國：2027財年擬投入超3億元升級約1000家門店

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 星巴克中國2027財年擬投入超3億元升級約1000家門店
▷ 升級包含增加人力、數智化系統及核心設備更新
▷ 發布《第三空間倡議》倡導合理使用門店座位

　　星巴克中國今日宣布，2027財年計劃新增投入超過3億元人民幣，用於增加門店服務人力、升級數智化系統及核心設備，並推進約1000家門店設施煥新。

　　根據計劃，星巴克將在全國近半數門店增加高峰時段人力，重點覆蓋交通樞紐、商務辦公及文旅景區等高客流門店。計劃落地後，全國門店每月將新增超過20萬小時高峰服務時間；臻選門店每月另增超過7萬小時吧台服務時間。

　　星巴克中國還將持續推進門店數智化升級。自2027年1月起，新增70多項功能的智能移動POS機將分階段上線，支持員工在店內靈活點單。部分門店還將升級吧台、座椅及燈光，數百家門店將更新核心設備，相關升級計劃於2027財年內陸續完成。

*正式發布《第三空間倡議》倡合理使用座位*

　　此外，星巴克中國正式發布《第三空間倡議》，倡導有序、友善、彼此尊重地共享門店空間，並稱「星巴克門店是顧客的共享空間，請合理使用座位與公共區域」。

　　日前內媒報道指，有網友近日在社交平台曬出星巴克門店物料圖片，顯示門店將擺放題為《星巴克「第三空間」倡議》的海報，並配套擺放「星巴克營業空間，請消費入座」的提示牌。網傳圖片還提到，相關安排將於10月20日開始執行。

　　有店員在接受媒體採訪時稱，門店確實收到相關安排，10月20日起會在桌上擺放提示小桌牌，但執行並非「一刀切」。孕婦、外賣員、避雨路人、周邊值班人員等有臨時休息需求的人群，仍可免消費短暫休息，門店也可提供免費熱水。


《經濟通通訊社21日專訊》

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