《中國要聞》星河動力谷神星一號海射型遙八運載火箭發射成功

據央視新聞報道，10月21日11時39分，太原衛星發射中心在山東日照附近海域成功發射谷神星一號海射型遙八運載火箭，搭載發射的西光肆號01星順利進入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。據悉，此次任務是谷神星一號運載火箭的第24次飛行。



據內媒報道，「西光肆號01星」由廣東省天垣科技有限公司研製，該衛星作為「五羊星座」先導A星，是全球首個低傾角遙感衛星星座的先導星。衛星入軌後將開展商業遙感業務，面向粵港澳大灣區、中國華南及海上絲綢之路沿線低緯度地區，服務自然資源監測、農業生產、海洋觀測、生態保護、洪澇台風應急減災、城市治理等場景。



谷神星一號海射型運載火箭是由星河動力航天研製的輕小型商業運載火箭，具備靈活的地域適應能力和高密度發射能力，是內地民營航天企業首個可兼顧陸海發射平台的火箭箭型。



星河動力相關負責人表示，本次發射首次採用「陸地指揮，海上發射」新模式，火箭本體則在海陽東方航天港完成總裝出廠，經海上運輸至發射點位實施發射。這一模式打通了陸地總裝、陸地測控、海上發射的全流程協同，進一步壓縮了海上發射的準備周期與保障成本。



《經濟通通訊社21日專訊》