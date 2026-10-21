《Ａ股行情》滬指收跌0.6%，寧德A挫12%，盤中曾創近一年半新低

中國動力電池巨頭寧德時代(深:300750)績後跳水，盤中曾創近一年半新低，低見227.08元(人民幣．下同)，最終全日收報227.9元，跌幅超12%；拖累電池產業鏈集體下調，大市氣氛低迷。滬綜指收跌0.6%，報3713.03點，深成指也跌0.82%，創業板指挫1.62%。兩市全日成交額約1.43萬億元，較上個交易日減少267億元或1.8%。



盤面上看，電池股跌幅最大，鈉電池板塊挫2.2%最傷，鋰電及固態電池跌1.5%，蔚藍鋰芯(深:002245)跌約9.3%，國軒高科(深:002074)跌6.9%。寧德時代三季度業績不如預期，再加上行業競爭加劇，令市場對寧德增長前景擔憂升溫。



上漲方面，國家數據集團成立，這家副部級中央企業將以數據資源開發利用為主責主業，進一步促進AI發展、構築國家競爭優勢。人工智能板塊逆勢上揚，AI營銷概念漲1.9%，智譜AI概念指數升1.4%；個股方面，南威軟件(滬:603636)、粵傳媒(深:002181)升停。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4111.93 -0.97 上證指數 3713.03 -0.60 6427.52 深證成指 11704.35 -0.82 7865.97 創業板指 2694.71 -1.62 科創50 1343.28 +0.06 B股指數 291.76 -1.86 1.36 深證B指 1158.45 -0.33 0.40



《經濟通通訊社21日專訊》