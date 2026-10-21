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AH股新聞

21/10/2026 15:02

《Ａ股行情》滬指收跌0.6%，寧德A挫12%，盤中曾創近一年半新低

　　中國動力電池巨頭寧德時代(深:300750)績後跳水，盤中曾創近一年半新低，低見227.08元(人民幣．下同)，最終全日收報227.9元，跌幅超12%；拖累電池產業鏈集體下調，大市氣氛低迷。滬綜指收跌0.6%，報3713.03點，深成指也跌0.82%，創業板指挫1.62%。兩市全日成交額約1.43萬億元，較上個交易日減少267億元或1.8%。

　　盤面上看，電池股跌幅最大，鈉電池板塊挫2.2%最傷，鋰電及固態電池跌1.5%，蔚藍鋰芯(深:002245)跌約9.3%，國軒高科(深:002074)跌6.9%。寧德時代三季度業績不如預期，再加上行業競爭加劇，令市場對寧德增長前景擔憂升溫。

　　上漲方面，國家數據集團成立，這家副部級中央企業將以數據資源開發利用為主責主業，進一步促進AI發展、構築國家競爭優勢。人工智能板塊逆勢上揚，AI營銷概念漲1.9%，智譜AI概念指數升1.4%；個股方面，南威軟件(滬:603636)、粵傳媒(深:002181)升停。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004111.93-0.97　
上證指數3713.03-0.606427.52
深證成指11704.35-0.827865.97
創業板指2694.71-1.62　
科創501343.28+0.06　
B股指數291.76-1.861.36
深證B指1158.45-0.330.40


《經濟通通訊社21日專訊》

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