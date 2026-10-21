《中國要聞》中辦、國辦：以原創性顛覆性科技創新，培育壯大新興產業和未來產業

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳今日發布《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》，要求以發展新質生產力、建設現代化產業體系為目標，以構建企業主導、各主體協同的產學研融通創新體系為重點，推動全鏈條貫通、全領域覆蓋、全要素融通、全方位保障，形成科技創新和產業創新互融共促新格局。其中提出，要以原創性顛覆性科技創新培育壯大新興產業和未來產業，以關鍵核心技術突破提升產業鏈自主可控水平。



《意見》圍繞促進創新鏈產業鏈無縫對接、以高質量科技供給支撐現代化產業體系建設、加強企業主導的產學研融通創新、提高創新資源統籌配置效能、營造深度融合的良好生態和拓展深度融合的發展空間6個方面作出具體部署。



*在量子科技等領域探索多元技術路線、應用場景、商業模式*



《意見》提出，加強基礎理論研究和底層技術研發，開展顛覆性技術挖掘甄別，加速科學發現和技術突破。實施產業創新工程，一體推進創新設施建設、技術研究開發、產品迭代升級，加快新能源、新材料、航空航天等戰略性新興產業發展，因地制宜建設各具特色、優勢互補的戰略性新興產業集群，著力打造新興支柱產業。推動低空經濟健康有序發展。在量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等前沿領域，探索多元技術路線、典型應用場景、可行商業模式，加快推進前沿技術產業化商業化，培育形成未來產業。



*推動集成電路等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破*



《意見》又提出，推動集成電路、工業母機、高端儀器、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。深入實施產業基礎再造和重大技術裝備攻關等工程，聚焦重點領域薄弱環節，強化基礎零部件及基礎元器件攻關，突破關鍵基礎軟件，攻克關鍵基礎材料，加強先進基礎工藝和產業技術基礎研發。



《意見》並提出，健全激勵創新的市場環境。破除不合理限制創新產品進入市場的制度障礙，在新業態新領域開展放寬市場准入試點，探索開展承諾即入制。加強新技術應用監管，探索「沙盒監管」方式。推動健全人工智能、生物技術等前沿領域法律法規，完善科技倫理制度規範。



《經濟通通訊社21日專訊》