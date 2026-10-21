【ＦＯＣＵＳ】「速成」造車紅線突至，「寧王」財報一葉知秋

【FOCUS】2026年版、全新一代、第二代；飛馳版、探索版、冠軍版……五花八門噱頭之下，難怪有行業數據統計，內地上半年車系「上新」多達576款。不過，隨著工信部為新車劃下「堅決防範未經充分研發測試驗證產品入市」的紅線，以及「寧王」(03750)(深:300750)股價接連重挫，一場安全、成本、資金的壓力測試正兵臨城下。



*擬重拳遏測試驗證不充分*



剛剛落幕的巴黎車展，中國車以參展品牌三分一佔比反客為主搶鏡。百花齊放雖熱鬧，國統局數據卻顯示，首8月規模以上汽車製造業企業利潤僅2534億元（人民幣．下同），相比逾7萬億營收可謂「只賺零頭」。要在如此殘酷競爭生態下跑贏，「搶快」、「鬥新」自然成不二法門。



然而，近日一宗豪車煞車踏板支架斷裂事件，將從夏天起就開始發酵的「速成車」討論更推上風口浪尖。工信部周二（20日）下午官宣，「確實出現部分企業跟風推出新產品，測試驗證不充分等問題」，並就進一步提升汽車安全技術性能發布徵求意見稿，要求車企可靠性測試驗證倍增至不低於3萬公里；環境適應性驗證周期不少於1年，且包含從高寒、高溫、高寒的「兩冬一夏」次序試驗；自主進行動力蓄電池循環壽命、耐久性等實測驗證，不得直接采信供應商報告。



*純利大遜預期，毛利連跌*



盡管上述新要求仍在徵求意見階段，但此等驗證「前置加碼」及倒查機制（驗證材料須至少留存6年），無疑將對車企的研發流程、驗證成本、供應鏈管理、資金周轉等產生系統性影響。由此衍生的一個必答問題是，相關成本最終由誰埋單，車企、供應商還是消費者？



反觀寧德時代最新增收不增利，或許早已一葉知秋--三季度純利212.5億元（預期：260.3億元），按年僅增14.5%；毛利率續跌至20.69%，按年跌約5.1個百分點；應收帳款1129億元，較去年底大增47%；首三季經營現金流淨額按年跌23%。簡而言之，行業龍頭漸失定價籌碼。



*財務韌性勢成關鍵護城河*



拋開稅收政策影響、碳酸鋰價格波動、業務規模擴張等因素，「寧王」A、H股股價雙雙較年中高位腰斬，折射的並非單純行業競爭加劇（例如比亞迪進逼、車企自研電池），而是新能源車行業全生態的經濟效益下行。



即使全力下注「換電」新賽道，新規擬硬性要求下游車企進貨檢驗動力電池包等，或令其轉而要求上游供應商提供更多工程支持、測試數據，甚至在價格與應付帳款上更添角力，變相將安全合規成本轉嫁「寧王」，乃至乾脆加快「去寧」。



當車企、電池、智駕座艙等持份者，在安全這把達摩克利斯之劍下迎來未來數年最嚴苛的壓力測試，銷量、營收、市佔將不再是無敵護城河，真正決勝的將是安全成本、財務韌性。