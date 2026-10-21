國藥控股(01099)附屬國藥一致首三季純利9.5億人幣跌0.5%，收入微跌

國藥控股(01099)公布，附屬公司國藥一致(深:000028)截至9月30日止首三季純利約9.5億元（人民幣．下同），跌0.48%，每股盈利1.56元。



該集團指，首三季扣除非經常性損益之純利9.4億元，升2.3%，營業收入550億元，跌0.11%，加權平均淨資產收益率5.03%，跌0.26個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社21日專訊》