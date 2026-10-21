《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|1807.11
|中微公司
|(688012)
|1692.25
|貴州茅台
|(600519)
|1478.81
|兆易創新
|(603986)
|1303.27
|生益科技
|(600183)
|1289.43
|寒武紀
|(688256)
|1240.45
|紫金礦業
|(601899)
|1201.22
|招商銀行
|(600036)
|1131.43
|亨通光電
|(600487)
|1127.90
|海光信息
|(688041)
|991.24
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6025.18
|中際旭創
|(300308)
|3538.92
|新易盛
|(300502)
|2532.17
|北方華創
|(002371)
|1077.83
|東山精密
|(002384)
|1077.80
|立訊精密
|(002475)
|906.29
|思源電氣
|(002028)
|801.88
|天孚通信
|(300394)
|720.70
|德明利
|(001309)
|717.28
|美的集團
|(000333)
|656.30
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
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