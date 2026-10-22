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AH股新聞

22/10/2026 17:20

《駐京專電》商務部：首8月全國離境退稅銷售額同比增約六成，退稅人數增3倍

　　‌商務部市場運行和消費促進司司長楊沐今日在國新辦發布會上表示，近年來，在國家持續擴大免簽範圍基礎上，推出一系列政策舉措，方便外國朋友來華購物：一方面，不斷升級離境退稅政策。今年1-8月，全國離境退稅銷售額同比增長約6成，辦理退稅人數增長3倍。

　　另一方面，持續優化消費環境。支持重點商圈升級改造，增加離境退稅商店，完善多語種服務，提升支付便利度。在國內開展政策宣講，通過駐外使領館做好境外宣介。目前，全國退稅商店已超過1.8萬家，比2024年底增長4倍。

*「China Haul」走紅，將繼續做強「購在中國」品牌*

　　對於近期「China Haul」（中國購物開箱）在海外社交媒體上持續升溫，楊沐稱，許多外國朋友在海外社交平台分享在中國購物的體驗和喜悅，「我們感到，這生動反映出『購在中國』越來越受到大家的認可和喜愛」。

　　下一步，商務部將繼續做強「購在中國」品牌，在優化外國朋友購物體驗的同時，積極順應國內消費者多樣化、品質化需求，推動消費提質升級。一是豐富優質供給，打造國貨精品、匯聚國際名品，更好滿足國內外消費者選購需求。二是深入推進國際消費中心城市和國際化消費環境建設，打造具有中國特色和文化吸引力的消費場景。三是擴大離境退稅覆蓋範圍，完善外卡支付等配套服務，進一步提升消費體驗。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

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