《駐京專電》金融支持建設北京國際科技創新中心實施方案印發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 方案聚焦核心功能建設，爭取超長期國債及結構性貨幣工具
▷ 組建京津冀科技金融服務聯盟，推動科技金融改革試點
近日，《金融支持建設北京（京津冀）國際科技創新中心實施方案》印發。《實施方案》聚焦北京（京津冀）國際科技創新中心核心功能建設，圍繞打造世界級原始創新策源地、先進產業集群和高水平人才高地，強化政策引領，提升金融支持強度和水平。爭取超長期特別國債、國家級基金等支持，用好結構性貨幣政策工具，加強對國家戰略科技力量、重大科技項目的金融支持；推動政府投資基金加快投資，拓寬中長期資金來源渠道，加強投融資對接與投後服務；優化針對人才創新創業的投資、貸款、保險、外匯等金融產品和服務供給。
*組建京津冀科技金融服務聯盟，培育領軍機構*
《實施方案》聚焦京津冀協同創新和產業協作，提出打造跨區域金融協同服務體系。組建京津冀科技金融服務聯盟，培育一批科技金融領軍機構，搭建科技金融綜合服務平台；加強科技金融領域數據開發利用，推動京津冀三地有關平台設施互聯互通；優化科技成果轉化金融服務，推動技術交易市場建設與科技金融聯動發展，發展研發貸、成果轉化貸和產品責任保險、研發中斷保險等一批重點產品；加力推動債券市場「科技板」政策落地見效，大力支持優質科技企業掛牌上市，深化不動產REITs試點。
*積極承接國家科技金融、數字金融等試點任務*
《實施方案》提出，推動科技金融改革創新和高水平對外開放。積極承接國家科技金融、數字金融等方面改革創新試點任務；持續深化金融監管創新試點和私募基金份額轉讓、認股權綜合服務試點；推廣科技共保體，建設科技保險中心；高標準建設雄安金融科技中心。深化合格境外有限合夥人(QFLP)試點，推動優化境外投資(ODI)備案流程，深化跨國公司本外幣一體化資金池試點，提升科技型企業跨境貿易投融資便利化水平。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》