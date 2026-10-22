《駐京專電》中證監李明：持續完善行業法規制度，推動一流投資機構建設走深走實

2026金融街論壇年會中證監主論壇21日在北京舉行。中證監副主席李明在論壇上表示，中證監將持續完善行業法規制度，創新監管服務機制，穩步推進資本市場高水平對外開放，推動一流投資機構建設不斷走深走實。



李明指出，當前全球資產管理業迎來發展戰略機遇期，中國經濟和資本市場高質量發展為行業發展創造了有利環境，基金行業要堅持系統觀念，統籌把握好服務實體與行業發展、規模擴張與回報投資者、創新發展與合規風控、「引進來」與「走出去」四對關係，在服務經濟高質量發展、更好回報投資者中實現自身功能價值躍升。



*發展AI不能因風險止步不前，須完善綜合治理體系*



中證監副主席劉浩凌20日在2026金融街論壇年會平行論壇上表示，人工智能賦能資本市場高質量發展，要統籌好發展與安全，既不能因技術紅利漠視風險，也不能因風險止步不前。要完善綜合治理體系，建立健全准入評估、動態監測、應急處置等全生命周期管理。要積極探索符合我國資本市場實際的人工智能治理路徑，科學劃定高價值應用場景的邊界和風險容忍尺度，探索建立符合業務實際需求的可信度評估體系。要主動融入國家人工智能發展大局，強化與產業界、科研院所協同聯動，匯聚發展合力。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》