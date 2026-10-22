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AH股新聞

22/10/2026 16:17

《駐京專電》商務部：首9月全行業對外直接投資達1286億美元

　　商務部對外投資和經濟合作司司長趙春峰今日在國新辦新聞發布會上表示，截至2025年底，中國對外投資存量近3.4萬億美元，連續9年保持世界前三位。今年前9個月，全行業對外直接投資達到1286.2億美元，實現平穩有序發展。總體上中國對外投資合作大國的地位日益鞏固。

　　趙春峰表示，2025年，中國境外企業實現收入3.8萬億美元，為中國和東道國經濟社會發展都作出了重要貢獻。商務部加大引導企業穩步參與綠色低碳、數字經濟等領域的國際合作，推動智能化、綠色化、融合化發展。今年前三季度，綠色低碳、數字產業領域的對外投資同比增長均超過20%，高於總體對外投資增速。

*「十四五」吸收外商直接投資5年累計超7500億美元*

　　「十四五」時期，中國雙向投資保持世界前列，吸收外商直接投資5年累計超過7500億美元，非金融類對外直接投資遍及近190個國家和地區，5年累計超過8000億美元。國內消費市場穩步擴大，社會消費品零售總額先後跨越人民幣40萬億元和50萬億元大關；對外貿易再創新高，貨物進出口超過6萬億美元，服務進出口突破1萬億美元。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

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