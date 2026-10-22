《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3029.14
|藥明康德
|(603259)
|2863.93
|貴州茅台
|(600519)
|1717.77
|兆易創新
|(603986)
|1422.03
|招商銀行
|(600036)
|1402.60
|生益科技
|(600183)
|1361.67
|中國平安
|(601318)
|1282.04
|長江電力
|(600900)
|1238.99
|寒武紀
|(688256)
|1228.40
|瀾起科技
|(688008)
|1200.80
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6698.87
|中際旭創
|(300308)
|5145.76
|新易盛
|(300502)
|3254.74
|北方華創
|(002371)
|1522.25
|東山精密
|(002384)
|1273.48
|美的集團
|(000333)
|1268.91
|德明利
|(001309)
|1069.94
|天孚通信
|(300394)
|934.45
|三環集團
|(300408)
|917.70
|滬電股份
|(002463)
|907.20
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
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