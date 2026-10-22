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AH股新聞

22/10/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3029.14
藥明康德(603259)2863.93
貴州茅台(600519)1717.77
兆易創新(603986)1422.03
招商銀行(600036)1402.60
生益科技(600183)1361.67
中國平安(601318)1282.04
長江電力(600900)1238.99
寒武紀(688256)1228.40
瀾起科技(688008)1200.80

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6698.87
中際旭創(300308)5145.76
新易盛(300502)3254.74
北方華創(002371)1522.25
東山精密(002384)1273.48
美的集團(000333)1268.91
德明利(001309)1069.94
天孚通信(300394)934.45
三環集團(300408)917.70
滬電股份(002463)907.20

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社22日專訊》

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