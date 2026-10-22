《神州頭條》財經報章頭版摘要：中辦國辦發布意見，推動科技創新和產業創新深度融合

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



包容性改革聚焦支持新質生產力發展

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近日，文峰光電在北交所上市，羲禾科技科創板IPO提交註冊，博盈特焊擬購買蘇州羅克萊海洋裝備股份有限公司55%股權……從發行入口到併購整合，硬科技或產業升級企業對接資本市場的節奏，與政策面的部署形成呼應。



中證監：完善北交所發行承銷制度，穩妥實施新股市值配售

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10月21日，中證監公眾公司監管司一級巡視員商慶軍在2026金融街論壇年會「共建服務中小企業資本市場新生態」平行論壇上表示，中證監將緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，完善北交所發行承銷制度，穩妥實施新股市值配售；促進新股合理定價，持續推動詢價發行案例落地；穩步推出北證50ETF，促進投融資兩端平衡發展。



中辦國辦發布意見推動科技創新和產業創新深度融合

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中國政府網10月21日消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》明確，以原創性顛覆性科技創新培育壯大新興產業和未來產業。構建與科技企業全生命周期融資需求相適應的科技金融體系，發揮國家創業投資引導基金作用。健全創新活動全鏈條政策體系，落實科技創新稅收優惠等政策。





《上海證券報》



中辦國辦發布意見，推動科技創新和產業創新深度融合

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10月21日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》公開發布。圍繞促進創新鏈產業鏈無縫對接、以高質量科技供給支撐現代化產業體系建設、加強企業主導的產學研融通創新、提高創新資源統籌配置效能、營造深度融合的良好生態和拓展深度融合的發展空間六方面，意見提出17條舉措。



上交所召開首批主動ETF市場動員會

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10月21日，上交所召開首批主動ETF市場動員會，9家首批主動ETF基金管理人、7家證券公司的40餘名負責人員參會，會議旨在推動市場各方形成合力，保障首批主動ETF平穩落地運行，引導中長期資金入市。與會人員圍繞主動ETF產品創新價值、發行上市安排、市場生態培育等內容開展研討交流。



進退有度回報為先，上市公司投資價值持續提升

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上半年A股上市公司實現營收37.7萬億元(人民幣．下同)、淨利潤3.6萬億元，同比增長19.5%，創近三年新高；年內分紅回購2.1萬億元，是同期IPO融資和再融資的2.7倍。中證監主席吳清日前在2026金融街論壇年會上發布這組數據時說：「上市公司投資價值有效提升，不僅夯實了資本市場行穩致遠的根基，更彰顯了中國經濟高質量發展的底氣和活力。」





《證券時報》



中辦國辦：推動科技創新和產業創新深度融合

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10月21日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推動科技創新和產業創新深度融合的意見》，為打通從科技強到產業強、經濟強、國家強的通道劃定清晰路線圖。長期以來，創新鏈與產業鏈銜接不暢、科研成果「卡在實驗室」、產業痛點難以轉化為科研課題，加之創新資源配置分散，制約了創新效率。



《金融支持建設北京（京津冀）國際科技創新中心實施方案》出爐

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日前，由京津冀三地金融管理部門、科技部門等共同制定的《金融支持建設北京（京津冀）國際科技創新中心實施方案》正式出台。《實施方案》要求圍繞北京（京津冀）國際科技創新中心建設任務，強化國家金融管理中心功能，增強對京津冀區域的輻射帶動作用，統籌用好創業投資、貨幣信貸、債券市場、資本市場、科技保險等各類金融工具，深化三地金融信息共享、信用互認和融資對接。



中國將建設一批專精特新賦能中心

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10月21日，工信部印發《關於開展專精特新賦能中心建設工作的通知》，明確「十五五」時期，在全國範圍內按照「先試點、後推廣」的模式，建設一批專精特新賦能中心，形成覆蓋重點領域、輻射全國的專精特新賦能網絡。



《經濟通通訊社22日專訊》