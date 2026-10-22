《鍾之日記》恒指穿兩萬三，阿里失百元關

《鍾之日記》10月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周三（21日）全線收高，但反映中概股表現的金龍指數挫2.35%。港股今早延續跌勢，藍籌股幾乎全線走弱，科網股沽壓最大，阿里巴巴(09988)失守百元關；恒指跌穿兩萬三，全日收報22934，大跌717點或3%，主板成交近2561億元。



*滬綜指挫1.48%收報3658點，創逾14個月低*



滬深股市大跌，滬綜指收挫1.48%失守3700關鍵位，收報3658.03點，創逾14個月新低；深成指挫2.96%，創業板指跌4.37%；兩市全日成交額1.53萬億元人民幣，較上個交易日增加7%。



路透引述分析人士認為，中港股市的拋售有自我強化的跡象，「救市」力度有限也沒能有效止住市場的悲觀情緒，而對中國宏觀經濟刺激政策的預期降低，以及對中美科技博弈加劇的擔憂，都增加了股市的逆風。



盤面上看，除銀行、石油，其他行業及概念板全線下挫，科技股領跌。AI營銷概念挫5.3%，CPO板塊跌4.3%，光模塊亦受重挫，中際旭創(深:300308)跌8.8%，並已抹去年內所有漲幅轉為下跌。中美在人工智能前沿領域競爭激烈，美國早前針對DeepSeek發布聯邦採購排除和移除命令，中國商務部昨（21日）回應稱，美國採取歧視性限制措施，是典型的泛化國家安全概念、濫用行政手段打壓中國企業的行為。



*監管促電商提升質量，阿里跌逾6%失守百元關*



內地電商「雙11」大促活動舉行之際，市場監管總局近日在北京召開平台產品和服務質量提升專題座談會，要求平台企業進一步壓實主體責任，持續提升產品質量與服務水平。京東(09618)、淘天、拼多多、小紅書、快手(01024)、抖音、唯品會、得物等網絡交易平台企業代表參會並交流發言。



會議指出，儘管各平台企業已推出不少質量提升舉措，但隨著直播帶貨、即時零售及社交電商等新業態迭代，質量安全風險更趨複雜隱蔽，假冒偽劣、虛假宣傳等問題仍時有發生，平台質量提升工作仍存堵點難點。會議並要求平台企業加強質量管控，保護消費者權益。



此外，內地第三季GDP雖同比增長4.5%，但9月社會消費品零售總額僅增長1.1%，反映消費需求仍然偏弱，電商經營環境面臨挑戰。電商股今日普遍承壓，阿里巴巴(09988)收挫6.1%，報97.35元，自7月以來再度失守100元關口，連跌三日；快手則跌4.5%，報26.78元；京東也跌4.3%，報98.3元。



彭博引述大華繼顯執行董事梁偉源指出，這種有關商品質量的「提醒」，對電商行業來說並不新鮮，但感覺似乎「沒完沒了」。他認為，相關監管行動對企業盈利的影響正逐漸減弱，但對市場情緒的衝擊仍然明顯。



此次股價下跌也反映中國科技企業面臨的經營挑戰。阿里等企業一方面須維持核心電商業務增長，另一方面又不斷加大人工智能領域的投資，使投資者開始關注巨額資本開支能否帶來足夠回報。



*寧德時代連挫七日仍未止跌，累跌近四成*



寧德時代(03750)A股遭摩根士丹利移出中港重點關注名單，AH股今日仍未止跌，港股股價最多挫7.9%，最終收跌7.2%，報338.4元；該股連跌七個交易日，累挫36.6%。



寧德時代昨發布三季報，營業收入按年增長59%至1652億元人民幣，純利僅上升14.5%，至212億元人民幣，按季更下跌5.8%，反映單位產品利潤變薄。



摩根士丹利最新研究報告，將寧德時代A股移出中國/香港重點關注股票名單，未具體解釋原因。大摩分析師此前在一份報告中寫道，電池生產商的品質溢價依然存在，但儲能市場的價格競爭可能會對單位利潤率造成壓力。他們表示，預計市場會出現復甦，但復甦幅度將愈來愈取決於產品組合和競爭強度。



野村指出，寧德時代第三季業績遜預期，預期全球產能擴張計劃按進度推進，維持「買入」評級，但將目標價由632元下調至408元人民幣。摩根大通則稱，電池行業盈利惡化速度可能超出預期，下調寧德時代H股評級至「中性」。



另值得一提，DeepSeek據報已在最新一輪融資中籌集了約1000億元人民幣，這是中國有史以來規模最大的融資之一。寧德時代和騰訊(00700)是DeepSeek本輪融資的主要投資者。



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