《Ａ股焦點》4連板東安動力跌1%，發布澄清稱不從事飛行汽車整車業務

東安動力(滬:600178)昨晚發布股票交易異常波動暨風險提示公告，就公司股票近期大幅上漲及市場關注的熱點概念作出說明與澄清。



公告顯示，公司股票於2026年10月20日至21日連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於股票交易異常波動情形。公司股票自2026年10月16日起已連續4天漲停，累計漲幅達46.46%。



針對近期有媒體將公司列為飛行汽車概念股的情況，東安動力在公告中表示，其為汽車零部件上市公司，主要業務為汽車發動機、變速器的生產和銷售，不從事飛行汽車整車業務，僅為客戶在研的飛行汽車匹配增程器。該系列增程器為公司既有產品，目前主要匹配於增程汽車，本次用於飛行汽車屬於既有產品應用場景的適度拓展，僅需進行適應性開發，不涉及重大技術變更。



東安動力今早最高升至14元（人民幣．下同），半日收跌1.39%，報13.46元。



東安動力同時說明，目前該產品尚處於試製、提供工裝樣機階段，未形成批量生產，2026年1月至9月該業務尚未形成收入，後續業務開展情況存在較大不確定性。在經營業績方面，公告披露2026年半年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為-893.47萬元，由盈轉虧。



資料顯示，東安動力的主營業務是汽車發動機、變速器及其零部件的開發、生產、銷售。公司的主要產品是發動機、變速器及其他。



《經濟通通訊社22日專訊》