《中俄關係》中俄總理會晤聯合公報：深化能源領域合作，鞏固擴大雙邊貿易規模

國務院總理李強於10月20日至21日訪問俄羅斯，期間會見俄羅斯總統普京，並與俄總理米舒斯京舉行第三十一次定期會晤。雙方簽署中俄總理第三十一次定期會晤聯合公報，支持兩國企業深化和拓展石油、天然氣、煤炭、電力等領域合作，持續推進能源基礎設施互聯互通。



公報指出，中俄雙方將持續推進雙邊貿易發展，鞏固和擴大貿易規模，進一步優化商品結構，培育跨境電商、數字經濟、綠色低碳等新增長點。科技方面，雙方將在工業、生態環保、醫學領域開展合作，並加強跨境陸纜基礎設施合作，拓展衛星互聯網等前沿技術領域合作。



*續探討在華發行熊貓債*



在金融方面，雙方支持在雙邊貿易、投資、信貸和其他經貿活動中高份額本幣結算，推進資本市場及支付領域的合作，並繼續探討符合條件的俄羅斯企業按市場化、法治化原則在中國發行熊貓債的可行性。在能源合作方面，雙方將支持兩國企業深化石油、天然氣、煤炭及電力合作，推進跨境能源基建互聯互通，並拓展氫能、儲能及碳捕集、利用與封存等領域合作。



人員往來方面，雙方歡迎互免簽證政策延長至2027年底，將推動完善旅遊配套、增加航班，並協調解決私人小型車輛跨境通行問題。此外，雙方商定下一次中俄總理定期會晤將於2027年舉行，具體安排另行商定。



《經濟通通訊社22日專訊》