《中國要聞》上海發布城市更新三年行動計劃，擬改造約2400萬平方米老舊小區

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▷ 擬改造2400萬平方米老舊小區及1200公里燃氣管道
▷ 規劃新建15個完整社區並新增500家養老服務站
中共上海市委辦公廳、上海市人民政府辦公廳21日發布「印發《上海市城市更新三年行動計劃（2026-2028年）》的通知」。《行動計劃》提出，未來三年實施約2400萬平方米老舊小區改造，攻堅推進不成套小樑薄板房屋改造，並在重點片區內推進不少於300個更新項目。
其中，在提升人居環境品質方面，上海將加快城中村改造，按期完成整體改造項目（主要是拆除新建項目）動遷；實施70萬平方米舊住房成套改造，力爭於2026年底完成不成套小樑薄板房屋改造，並實施約2400萬平方米老舊小區改造。同時，推進危舊住房排查及改造，支持老舊住宅電梯更新和既有住宅電梯加裝，完善停車、充電及無障礙適老化設施改造，探索老舊住房自主更新模式，並完成1200萬平方米既有居住建築節能改造，建設提升逾100個「美麗街區」。
*推動國企約50平方公里低效產業用地盤活處置*
激活城市存量資源潛力方面，計劃實施不少於90幢（約120萬平方米）商辦樓宇更新，以及300萬平方米以上商業設施更新，推動南京東路、淮海中路、徐家匯等重點商圈能級提升。同時，進一步盤活國有企業存量資源，推動50平方公里左右低效產業用地盤活處置，促進產業園區規模化、集約化發展，並完成1800萬平方米既有公共建築節能改造。
基礎設施方面，上海將改造1200公里老化燃氣管道，更換300萬台切斷型智能燃氣錶，完成300公里道路架空線入地和桿箱整治，改造逾300公里老舊供水管網，推進6000萬平方米居民住宅二次供水設施移交接管，並全面建成白龍港污水處理廠三期擴建工程。
公共服務功能方面，計劃新建15個以上特色類完整社區，實現主城區和五個新城完整社區覆蓋率達到60%；並完善「15分鐘社區生活圈」及「一老一小」服務配套，新增500家中心城區家門口養老服務站。
《經濟通通訊社22日專訊》
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