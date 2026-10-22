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22/10/2026 14:12

【ＡＩ】浸大副校長周偉立：約60%入門級工作已被AI取代，高校應培養學生自我管理技能

　　「2026可持續全球領導者大會」於10月20日至22日在上海舉行。據新浪財經報道，香港浸會大學副校長（教與學）周偉立博士(Dr Albert CHAU)在會上指出，目前已有約60%入門級工作被AI取代，作為高校，要培養學生自我管理、自我激勵的能力。

　　周偉立表示，為了應對AI帶來的影響，高校機構要培養學生做好技能上的儲備，特別是自我管理、自我約束的技能。他認為，很少有人會有明確的職業道路，有些人甚至會頻繁換工作，成為「斜槓青年」，但有了自我管理的技能，就能學習到更多的職業技能，並獲得更好的發展。

*IMD：西方商學院整體氛圍不好，面臨資金壓力*

　　瑞士IMD國際管理發展學院院長David Bach坦言，目前西方商學院的整體氛圍並不好，有很多壓力，包括獲取資金的壓力和簽證的不確定性。由於人工智能影響了一些入門級的工作，他認為，商學院應該思考如何變化、如何做研發、如何進行教學改革，而非停留在原地。否則，社會對高等教育的信任度也會下降。

　　Bach稱，「過去很長時間，美國、西歐的高等教育機構都受到尊重，但現在人們都在質疑高等教育的回報和過去相比減少了，也並不明確了。我們需要展示如何產生影響，如何為學生帶來價值、為領導者帶來價值」。


《經濟通通訊社22日專訊》

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